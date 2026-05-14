दिल्ली गैंगरेप का बिहार कनेक्शनः जिस चलती बस में दो घंटे तक होती रही दरिंदगी, वह गोपालगंज की निकली

Delhi Gangrape Bihar Connection: दिल्ली में 14 साल बाद एक बार फिर से निर्भया जैसी घटना सामने आई है. यहां एक स्लीपर बस में महिला के साथ गैंगरेप हुआ. पीड़िता के मुताबिक, बस के ड्राइवर और हेल्पर ने उसे जबरन में बस में घसीटा और फिर चलती बस में दो घंटे तक उसके साथ दरिंदगी को अंजाम दिया गया, बाद में बाहर फेंक कर आरोपी फरार हो गए. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर और हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया है. अब इस गैंगरेप की घटना का बिहार कनेक्शन सामने आया है.

जानकारी के मुताबिक, जिस बस में इस वारदात को अंजाम दिया गया, वह बिहार के गोपालगंज में रजिस्टर है और दिल्ली-बिहार के रूट पर चलती है. बस का नंबर BR 28 P 3941 है. रानीबाग पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है. गिरफ्तार आरोपी बस ड्राइवर और कंडक्टर से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है. इसके अलावा बस के कागजातों की जांच की जा रही है. बस कई नियमों को ताक पर रखकर चल रही थी. उसके शीशे काले हैं, जो कि कानूनी रूप से इजाजत नहीं है. बस में कोई इमरजेंसी गेट भी नहीं है.

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पुलिस के मुताबिक, पीड़िता ने दो लोगों पर गैंगरेप के आरोप लगाए हैं, एक चालक और दूसरा हेल्पर है. दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. उन्हें दिल्ली के नांगलोई से बस में सवारी उठानी थी. इसी दौरान उनकी नजर पीड़िता पर पड़ी और उन्होंने उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला. बता दें कि इस घटना के बाद एक बार फिर से राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं.