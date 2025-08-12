कुत्ता पालने वालों सावधान! मालिक का कान कुत्ते ने काटा, बहुत काम की है ये खबर

Gopalganj/गोपालगंज: अगर आप भी डॉगी लवर हैं और अपने घर पर कुत्ता पाल रखा है तो सावधान रहने की जरूरत है. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? बहुत सार लोग डॉगी लवर हैं. बहुत से लोग अपने घर पर कुत्ता पालते हैं. मगर, ऐसा क्या हुआ कि हम आपको सावधान कर रहे हैं. अरे भाई! आपका सोचना सही है कि बहुत सारे लोग कुत्ता पालते हैं, लेकिन जब वहीं, कुत्ता आपने के लिए खतरें की वजह बन जाए तो टेंशन वाली बात है ना! चलिए हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे और बिना लाग लेपेट को सारा माजरा बता देते हैं.

हुआ कुछ यूं कि बिहार के गोपालगंज जिले में एक मालिक का उसके पालतू कुत्ते ने कान काट लिया. वह अपना आधा कटा हुआ कान लेकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे.दरअसल, गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के अरार मोड़ निवासी संदीप कुमार कुत्ते पालने के शौकीन हैं. उन्होंने अपने घर में एक पालतू कुत्ता रखा है. 12 अगस्त, 2025 दिन मंगलवार को पालतू कुत्ता बाउंड्री पर चढ़कर कूदने की कोशिश कर रहा था, तभी संदीप उसे पड़कर नीचे ला रहे थे. इसी दौरान कुत्ते ने उनके कान पर हमला कर दिया.

कुत्ते ने मालिक का कान आधा काट लिया. किसी तरह से संदीप ने उससे अपनी जान बचाई. वहीं, कटे कान को कागज में रखकर सदर अस्पताल लेकर पहुंचे. सदर अस्पताल में तैनात डॉक्टर दानिश अहमद ने संदीप का इलाज किया.

उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कान को जोड़ा जा सके, लेकिन अगर कान जुड़ने लायक नहीं होगा तो उन्हें हायर सेंटर रेफर किया जाएगा. फिलहाल, उनका प्राथमिक इलाज कर दिया गया है.

रिपोर्ट: मदेश तिवारी

