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शराब की ऐसी सनक! पत्नी ने पैसे नहीं दिए तो शराबी ने ब्लेड से फाड़ डाला अपना शरीर

Gopalganj News: गोपालगंज में शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलने पर एक शराबी ने अपना शरीर फाड़ डाला, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

Written ByMADHESH TIWARIEdited By:Shailendra
Published: Jun 27, 2026, 11:22 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:22 PM IST
शराब की ऐसी सनक! पत्नी ने पैसे नहीं दिए तो शराबी ने ब्लेड से फाड़ डाला अपना शरीर
Image Credit: (Z News) शराबी ने ब्लेड से खुद को काटा, रोते उसके परिजनSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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MADHESH TIWARI

MADHESH TIWARI

डॉ. मदेश तिवारी जी मीडिया में 12 साल से कार्यरत हैं. मुख्यत: अपराध, राजनीति या जन सरोकार की खबरें कवर करते हैं. वे गोपालगंज के सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर न्यास समिति के सदस्य भी हैं. उन्होंने राजनीति विज्ञान से एमए व पीएचडी किया है. 

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