/शराब की ऐसी सनक! पत्नी ने पैसे नहीं दिए तो शराबी ने ब्लेड से फाड़ डाला अपना शरीर

नशे की लत इंसान को किस हद तक अंधा और हिंसक बना सकती है, इसकी एक खौफनाक बानगी गोपालगंज जिले में देखने को मिली है. यहां शराब पीने के लिए पैसे न मिलने से नाराज एक शराबी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी. उसने ब्लेड से अपने ही शरीर को पूरी तरह फाड़ डाला. यह खौफनाक घटना 27 जून, 2026 दिन शनिवार की है.