/शराब की ऐसी सनक! पत्नी ने पैसे नहीं दिए तो शराबी ने ब्लेड से फाड़ डाला अपना शरीर

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नशे की लत इंसान को किस हद तक अंधा और हिंसक बना सकती है, इसकी एक खौफनाक बानगी गोपालगंज जिले में देखने को मिली है. यहां शराब पीने के लिए पैसे न मिलने से नाराज एक शराबी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी. उसने ब्लेड से अपने ही शरीर को पूरी तरह फाड़ डाला. यह खौफनाक घटना 27 जून, 2026 दिन शनिवार की है.
वहीं, जब शराबी ने अपने शरीर को फाड़ा, तो घर में चीख-पुकार मच गई. चीख सुनकर स्थानीय लोगों दौड़े और आनन-फानन में उसे सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है.
दरअसल, घटना शनिवार शाम कुचायकोट थाना क्षेत्र के करवतही गांव की है, जहां मुन्ना मियां नाम के व्यक्ति ने ब्लेड से अपना शरीर काट लिया. पीड़ित अपनी पत्नी से शराब पीने के लिए पैसे की मांग कर रहा था, लेकिन उसकी पत्नि ने पैसा नहीं दिया जिसके बाद पत्नी के सामने उसने अपना शरीर फाड़ लिया.
पीड़ित की पत्नि मुन्नी खातून ने बताया कि वो चूड़ी बेचकर अपना और परिवार का गुजारा करती है. पति शराबी है और शनिवार की शाम शराब पीने के लिए पैसा मांगा मैंने मना कर दिया कि पैसा नहीं है, जिसके बाद उसने अपना शरीर फाड़ना शुरू कर दिया. शोर मचाने पर पड़ोसी आये, तो इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया.