/गोपालगंज के लाल आदर्श कुमार ने DUSU चुनाव में लहराया परचम, बने कोर्स रिप्रेजेंटेटिव

आदर्श कुमार की जीत से क्षेत्र में जश्न का माहौल

आदर्श की इस शानदार जीत की खबर मिलते ही उनके पैतृक आवास विजयीपुर और पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई. परिजनों, समर्थकों और शुभचिंतकों ने उन्हें फोन और मिलकर बधाई दी. आदर्श कुमार, विजयीपुर निवासी और भाजपा नेता मृत्युंजय लाल श्रीवास्तव के बेटे हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान आदर्श ने विद्यार्थियों के बीच अपनी छाप छोड़ी और छात्र प्रतिनिधि पद के चुनाव में हिस्सा लिया. चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने छात्रों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का वादा किया था. मतदान के परिणाम शनिवार (19 सितंबर, 2026) को आए. उन्होंने 250 वोटों की बढ़त के साथ यह मुकाबला अपने नाम कर लिया.