/गोपालगंज के लाल आदर्श कुमार ने DUSU चुनाव में लहराया परचम, बने कोर्स रिप्रेजेंटेटिव

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DUSU Election Result 2026: DUSU चुनाव में बिहार के गोपालगंज जिले के विजयीपुर प्रखंड के छात्र आदर्श कुमार ने छात्र संघ चुनाव में शानदार जीत हासिल की है. चुगडी-जगदीशपुर गांव के रहने वाले आदर्श कुमार ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के बैनर तले दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स ((DCAC)) में पाठ्यक्रम प्रतिनिधि यानी कोर्स रिप्रेजेंटेटिव का पद जीता है. उन्होंने 250 मतों से अपने प्रतिद्वंद्वी को हराया है. उनकी इस जीत से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है. आइए जानते हैं इनके बारे में-
आदर्श कुमार की जीत से क्षेत्र में जश्न का माहौल
आदर्श की इस शानदार जीत की खबर मिलते ही उनके पैतृक आवास विजयीपुर और पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई. परिजनों, समर्थकों और शुभचिंतकों ने उन्हें फोन और मिलकर बधाई दी. आदर्श कुमार, विजयीपुर निवासी और भाजपा नेता मृत्युंजय लाल श्रीवास्तव के बेटे हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान आदर्श ने विद्यार्थियों के बीच अपनी छाप छोड़ी और छात्र प्रतिनिधि पद के चुनाव में हिस्सा लिया. चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने छात्रों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का वादा किया था. मतदान के परिणाम शनिवार (19 सितंबर, 2026) को आए. उन्होंने 250 वोटों की बढ़त के साथ यह मुकाबला अपने नाम कर लिया.
ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर सफलता
जीत के बाद समर्थकों ने उनका फूल-मालाएं पहनाकर स्वागत किया. स्थानीय लोगों ने गर्व करते हुए कहा कि एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर विश्वविद्यालय में छात्र प्रतिनिधि चुना जाना पूरे विजयीपुर क्षेत्र के लिए गौरव की बात है. वहीं, अपनी जीत के बाद आदर्श कुमार ने सभी मतदाताओं और समर्थकों के प्रति आभार जताया है. उन्होंने कहा कि एक छात्र प्रतिनिधि के रूप में विद्यार्थियों की समस्याओं को विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने मजबूती से रखना और उनके हितों के लिए कार्य करना उनकी प्राथमिकता होगी.