Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Gopalganj
  • /गोपालगंज के लाल आदर्श कुमार ने DUSU चुनाव में लहराया परचम, बने कोर्स रिप्रेजेंटेटिव

गोपालगंज के लाल आदर्श कुमार ने DUSU चुनाव में लहराया परचम, बने कोर्स रिप्रेजेंटेटिव

DUSU Election: गोपालगंज के लाल आदर्श कुमार ने DUSU चुनाव में परचम लहराया है. उन्होंने 250 वोटों से जीत हासिल की है और कोर्स रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं. उनकी इस जीत से विजयीपुर में खुशी का माहौल है.

Written ByRanjana Dubey
Published: Sep 20, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 10:04 AM IST
गोपालगंज के लाल आदर्श कुमार ने DUSU चुनाव में लहराया परचम, बने कोर्स रिप्रेजेंटेटिव
Image Credit: गोपालगंज के लाल आदर्श कुमार ने DUSU चुनाव में लहराया परचम (AI Generated Image)

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नक्सल कमांडर बृजेश गंझू का बनारस में हुआ एनकाउंटर, झारखंड में मचा रखा था आतंक
2
3
4
5