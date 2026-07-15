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गोपालगंज पहुंचे शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी: TRE-4 बहाली पर दिया बड़ा अपडेट; बोले- 'जल्द BPSC को भेजी जाएगी अधियाचना'

Gopalganj News: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी गोपालगंज पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि TRE-4 बहाली पर उन्होंने बड़ा अपडेट दिया. उन्होंने कहा कि जल्द ही BPSC को अधियाचना भेजी जाएगी.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 15, 2026, 08:30 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:30 PM IST
गोपालगंज पहुंचे शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी: TRE-4 बहाली पर दिया बड़ा अपडेट; बोले- 'जल्द BPSC को भेजी जाएगी अधियाचना'
Image Credit: गोपालगंज पहुंचे शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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