गोपालगंज पहुंचे शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी: TRE-4 बहाली पर दिया बड़ा अपडेट; बोले- 'जल्द BPSC को भेजी जाएगी अधियाचना'

तेजी से चल रहा रेशनलाइजेशन का कार्य

टीआरई-4 को लेकर उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा इसकी अधियाचना बहुत जल्द बीपीएससी को भेज दी जाएगी, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे. इसके साथ ही, शिक्षकों के स्थानांतरण पर उन्होंने कहा कि इसकी आधिकारिक प्रक्रिया 10 जुलाई से ही प्रारंभ हो चुकी है. फिलहाल कई तकनीकी चरणों को पार करते हुए रेशनलाइजेशन का कार्य तेजी से चल रहा है. आने वाले एक सप्ताह के भीतर शिक्षकों को ई शिक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने का विशेष अवसर प्रदान किया जाएगा. आवेदन की यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद पारदर्शी तरीके से उनका स्थानांतरण किया जाएगा.