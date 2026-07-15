गोपालगंज पहुंचे शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी: TRE-4 बहाली पर दिया बड़ा अपडेट; बोले- 'जल्द BPSC को भेजी जाएगी अधियाचना'

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बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी अपने एक दिवसीय महत्वपूर्ण दौरे पर गोपालगंज पहुंचे. इस दौरान उन्होंने गोपालगंज के प्रसिद्ध सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में दर्शन किए और देवी की विशेष पूजा-अर्चना कर राज्य की सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की. मंदिर में दर्शन के पश्चात मंत्री सीधे सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की और विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर विस्तार से चर्चा की.
तेजी से चल रहा रेशनलाइजेशन का कार्य
टीआरई-4 को लेकर उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा इसकी अधियाचना बहुत जल्द बीपीएससी को भेज दी जाएगी, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे. इसके साथ ही, शिक्षकों के स्थानांतरण पर उन्होंने कहा कि इसकी आधिकारिक प्रक्रिया 10 जुलाई से ही प्रारंभ हो चुकी है. फिलहाल कई तकनीकी चरणों को पार करते हुए रेशनलाइजेशन का कार्य तेजी से चल रहा है. आने वाले एक सप्ताह के भीतर शिक्षकों को ई शिक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने का विशेष अवसर प्रदान किया जाएगा. आवेदन की यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद पारदर्शी तरीके से उनका स्थानांतरण किया जाएगा.
शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के मकसद से ट्रांसफर पॉलिसी को पारदर्शी, सुलभ और जनहित पर केंद्रित बनाया गया है. तय प्रक्रिया पूरी करने पर शिक्षक ट्रांसफर ले सकेंगे और यह ट्रांसफर प्रक्रिया हर पांच साल में दोहराई जाएगी. हम महिला शिक्षकों का ट्रांसफर पास की पंचायत में और पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफर पास के ब्लॉक में करने के सरकार के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं.
रिपोर्ट: ऋषभ राय
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