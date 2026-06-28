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गोपालगंज के जिन 3 स्कूलों से पढ़े, अब उन्हीं की सूरत बदलेंगे शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, तैयार होगा DPR

Education Minister Mithilesh Tiwari: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी गोपालगंज दौरे पर है. इस दौरान उन्होंने बताया कि वो जिन तीन स्कूलों में पढ़े हैं, उनका पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कायाकल्प किया जाएगा.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 28, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 01:11 PM IST
गोपालगंज के जिन 3 स्कूलों से पढ़े, अब उन्हीं की सूरत बदलेंगे शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, तैयार होगा DPR
Image Credit: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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