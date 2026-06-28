/गोपालगंज के जिन 3 स्कूलों से पढ़े, अब उन्हीं की सूरत बदलेंगे शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, तैयार होगा DPR

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बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी दो दिवसीय दौरे पर गोपालगंज है. इस दौरान उन्होंने सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया. साथ ही, उन्होंने उन तीन स्कूलों के विकास के बारे में अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी. मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि हमने एक नारा दिया है 'हमारा विद्यालय, हमारा स्वाभिमान'.
शिक्षा मंत्री ने बताया कहां से की हैं पढ़ाई
शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैंने यहां तीन स्कूलों में पढ़ाई की है. डुमरिया प्राइमरी स्कूल, जहां मैंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की और जिसे अब मिडिल स्कूल में अपग्रेड कर दिया गया है. झाझवा मिडिल स्कूल, जो अब हाई स्कूल बन गया है और आखिर में, शाहपुर का लोहिया हाई स्कूल, जहां मैंने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की और जिसे अब 'प्लस टू' स्कूल में अपग्रेड कर दिया गया है.
'छात्र ही हमारा भविष्य हैं और शिक्षक निर्माता'
मिथिलेश तिवारी ने कहा कि मैंने अपने साथियों और दोस्तों से कहा है कि वे CSR के तहत विकास के लिए इन तीन स्कूलों को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लें. आज एक टीम ने इन जगहों का मुआयना किया और अब एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार की जाएगी. मेरे मंजूरी देने के बाद काम शुरू हो जाएगा. इन तीन स्कूलों के विकास के बाद, सरकारी और निजी सहयोग से इसी तरह दूसरे स्कूलों को भी बेहतर बनाया जाएगा, ताकि हमारे स्कूल हमारे घरों से भी ज्यादा सुंदर बन सकें. आखिरकार, हमारे छात्र ही हमारा भविष्य हैं और शिक्षक उस भविष्य के निर्माता हैं.
रिपोर्ट: मदेष तिवारी, गोपालगंज
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