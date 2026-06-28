/गोपालगंज के जिन 3 स्कूलों से पढ़े, अब उन्हीं की सूरत बदलेंगे शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, तैयार होगा DPR

'छात्र ही हमारा भविष्य हैं और शिक्षक निर्माता'

मिथिलेश तिवारी ने कहा कि मैंने अपने साथियों और दोस्तों से कहा है कि वे CSR के तहत विकास के लिए इन तीन स्कूलों को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लें. आज एक टीम ने इन जगहों का मुआयना किया और अब एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार की जाएगी. मेरे मंजूरी देने के बाद काम शुरू हो जाएगा. इन तीन स्कूलों के विकास के बाद, सरकारी और निजी सहयोग से इसी तरह दूसरे स्कूलों को भी बेहतर बनाया जाएगा, ताकि हमारे स्कूल हमारे घरों से भी ज्यादा सुंदर बन सकें. आखिरकार, हमारे छात्र ही हमारा भविष्य हैं और शिक्षक उस भविष्य के निर्माता हैं.