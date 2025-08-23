Kali Pandey Died: नहीं रहे बाहुबली पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडेय, दिल्ली में हुआ निधन
Kali Pandey Died: नहीं रहे बाहुबली पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडेय, दिल्ली में हुआ निधन

Kali Pandey Died: गोपालगंज के पूर्व सांसद काली पांडेय का निधन हो गया. उनका इलाज के दौरान निधन हुआ. दिल्ली के राममनोहर लोहिया अस्पताल में अंतिम सांस ली. वह लंबे वक्त से बीमार थे.

 

Written By  Shailendra |Last Updated: Aug 23, 2025, 06:11 AM IST

पूर्व बाहुबली सांसद काली प्रसाद पांडेय का दिल्ली के अस्पताल में निधन (File Photo)
Kali Pandey Passed Away: गोपालगंज के पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडेय अब नहीं रहे. उन्होंने (22 अगस्त, 2025 शुक्रवार की रात 9 बजकर 30 मिनट पर दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अंतिम सांस ली. वे लंबे समय से बीमार थे.

'जंगल पार्टी' के अपराधों के खिलाफ मोर्चा खोला

मूल रूप से विशंभरपुर थाना क्षेत्र के रमजीता गांव के निवासी, काली प्रसाद पांडेय स्वर्गीय भगन पांडेय के पुत्र थे. उन्होंने जवानी में ही गंडक नदी के तटीय इलाकों में पनप रही 'जंगल पार्टी' के अपराधों के खिलाफ मोर्चा खोला और युवाओं को संगठित कर अपराध पर लगाम लगाने का प्रयास किया. राजनीति में उनका कदम 1980 में गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनकर रखा गया था, जिसके बाद उन्होंने लगातार प्रगति की.

काली प्रसाद पांडे को जानिए
काली प्रसाद पांडे बिहार के गोपालगंज से पूर्व सांसद रह चुके थे. वे इससे पहले 1969 से 1977 और 1980 से 1984 तक कांग्रेस से जुड़े रहे थे. काली प्रसाद पांडे 1980 से 1984 तक बिहार विधान सभा के सदस्य रहे. वह अक्टूबर 2020 तक लोक जनशक्ति पार्टी के महासचिव थे, लेकिन बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और 2020 के बिहार विधान सभा चुनाव में कुचायकोट सीट से चुनाव लड़ा.

निर्दलीय से कांग्रेस तक
साल 1984 के लोकसभा चुनाव में काली प्रसाद पांडे ने जेल में रहते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस प्रत्याशी नगीना राय को हराया था. नगीना राय को हरा कर सांसद बने थे. काली पांडे की जीत के बाद बढ़ते प्रभाव को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया था. कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने राजद और लोजपा जैसी पार्टियों में भी काम किया. मगर, बाद में वे फिर से कांग्रेस में लौट आए. हालांकि, इसके बाद के चुनावों में उन्हें सफलता नहीं मिली.

दबदबे और 'बाहुबली' की उपाधि
दरअसल, अपने राजनीतिक जीवन में काली प्रसाद पांडे को एक हत्या के मामले में जेल भी जाना पड़ा था. इसी दौरान काली प्रसाद पांडे को 'बाहुबली' कहा जाने लगा. काली पांडे के दबदबे को देखकर 'प्रतिघात' फिल्म भी काफी चर्चा में रही थी.

Former MP Kali Pandey

