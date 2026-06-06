/गोपालगंज में बीस सूत्री बैठक संपन्न: विजय कुमार सिन्हा ने दिए योजनाओं को धरातल पर उतारने के निर्देश

बैठक पूरी तरह शांतिपूर्ण रही

मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि एनडीए सरकार का मुख्य लक्ष्य केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाना है. उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि बैठक पूरी तरह शांतिपूर्ण रही और सभी सदस्यों ने जनहित में सकारात्मक प्रश्न रखे. अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे धरातल पर जाकर कार्यों की गुणवत्ता और गति की निगरानी करें ताकि विकास योजनाओं का वास्तविक लाभ आम जनता को मिल सके.