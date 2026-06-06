/गोपालगंज में बीस सूत्री बैठक संपन्न: विजय कुमार सिन्हा ने दिए योजनाओं को धरातल पर उतारने के निर्देश

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Gopalganj News: गोपालगंज समाहरणालय सभागार में शनिवार (6 जून, 2026) को जिला बीस सूत्री कार्यान्वयन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई. बैठक का गरिमामयी उद्घाटन कृषि मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री मिथिलेश तिवारी, मंत्री सुनील कुमार और जिलाधिकारी (डीएम) पवन सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया. प्रभारी मंत्री विजय सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक का मुख्य एजेंडा जिले में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना था.
पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा
बैठक के दौरान पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की स्थिति की गहन समीक्षा की गई. बीस सूत्री समिति के सदस्यों ने आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया. इस दौरान प्रभारी मंत्री विजय सिन्हा ने जिलाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्य करें. जनता की शिकायतों और समस्याओं का त्वरित एवं समयबद्ध निवारण सुनिश्चित किया जाए.
बैठक पूरी तरह शांतिपूर्ण रही
मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि एनडीए सरकार का मुख्य लक्ष्य केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाना है. उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि बैठक पूरी तरह शांतिपूर्ण रही और सभी सदस्यों ने जनहित में सकारात्मक प्रश्न रखे. अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे धरातल पर जाकर कार्यों की गुणवत्ता और गति की निगरानी करें ताकि विकास योजनाओं का वास्तविक लाभ आम जनता को मिल सके.