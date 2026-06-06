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गोपालगंज में बीस सूत्री बैठक संपन्न: विजय कुमार सिन्हा ने दिए योजनाओं को धरातल पर उतारने के निर्देश

गोपालगंज में बीस सूत्री बैठक संपन्न हो गई. इस बैठक में प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अफसरों को निर्देश दिया है कि योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया जाए. साथ ही, इस दौरान पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा भी की गई.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 06, 2026, 08:37 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:39 PM IST
गोपालगंज में बीस सूत्री बैठक संपन्न: विजय कुमार सिन्हा ने दिए योजनाओं को धरातल पर उतारने के निर्देश
Image Credit: कृषि मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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