Gopalganj Boat Accident: गंडक नदी में नाव पलटने से 6 लोग डूबे, 3 ने तैरकर बचाई जान, 3 लड़कियां अभी तक लापता

Gopalganj Boat Capsizes: पटना के बाद अब गोपालगंज में नाव पलटने की घटना से बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया. जानकारी के मुताबिक, महमदपुर थाना क्षेत्र के टंडसपुर गांव के पास गंडक नदी में एक छोटी नाव पलट गई. हादसे के वक्त नाव में 6 लोग सवार थे, जो नदी में डूब गए. बताया जा रहा है कि 3 लोगों ने तैरकर किसी तरह से अपनी जान बचा ली, जबकि 3 मासूम बच्चियां नदी की तेज धार में डूब गईं. उनकी तलाश की जा रही है. बच्चियों की तलाश में एसडीआरएफ की टीम गंडक नदी में सर्च अभियान चला रही है.

घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि आज (शुक्रवार, 29 मई) की सुबह महमदपुर थाना क्षेत्र के टंडसपुर गांव के पास 6 लोगों से भरी एक छोटी नाव डूब गई. कहा जा रहा है कि सभी लोग खेती का काम करके लौट रहे थे. नाव जब बीच धारा में पहुंती, तभी आई तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई. जिससे नाव पलट गई.

इस घटना में नाव सवार 3 लोगों ने तैरकर जान बचा ली, जबकि तीन छोटी बच्चियां डूब गईं. लापता लड़कियों की पहचान टंडसपुर निवासी चंदन यादव की 7 बर्षीय बेटी कृति कुमारी, मजिस्टर यादव की 9 बर्षीय बेटी रिया कुमारी और 8 वर्षीय बेटी आन्या कुमारी के रूप में हुई है.

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वहीं राजधानी पटना के बाढ़ अनुमंडल में स्थित उमानाथ घाट पर लगातार दूसरे दिन बड़ा हादसा हो गया. यहां गंगा नदी में स्नान के दौरान सुबह तीन लड़कियां डूब गईं. इसमें से दो को बाहर निकाल लिया गया, जबकि एक लड़की तेज धारा में बहकर दूर चली गई. सभी नालंदा जिले में रहुई की रहने वाली थीं. बताया जा रहा है कि अपने दादा के श्राद्धकर्म के बाद शुद्धिकरण के लिए करीब 25 लोग गंगा स्नान के लिए उमानाथ घाट पहुंचे थे.