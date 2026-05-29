Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3232334
Zee Bihar JharkhandBH Gopalganj

Gopalganj Boat Accident: गंडक नदी में नाव पलटने से 6 लोग डूबे, 3 ने तैरकर बचाई जान, 3 लड़कियां अभी तक लापता

Gopalganj Boat Accident: गोपालगंज में नाव पलटने की घटना से बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया. आज (शुक्रवार, 29 मई) की सुबह महमदपुर थाना क्षेत्र के टंडसपुर गांव के पास 6 लोगों से भरी एक छोटी नाव डूब गई. कहा जा रहा है कि सभी लोग खेती का काम करके लौट रहे थे.

Written By  MADHESH TIWARI|Edited By: K Raj Mishra|Last Updated: May 29, 2026, 03:11 PM IST

Trending Photos

लापता लोगों की तलाश जारी
लापता लोगों की तलाश जारी

Gopalganj Boat Capsizes: पटना के बाद अब गोपालगंज में नाव पलटने की घटना से बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया. जानकारी के मुताबिक, महमदपुर थाना क्षेत्र के टंडसपुर गांव के पास गंडक नदी में एक छोटी नाव पलट गई. हादसे के वक्त नाव में 6 लोग सवार थे, जो नदी में डूब गए. बताया जा रहा है कि 3 लोगों ने तैरकर किसी तरह से अपनी जान बचा ली, जबकि 3 मासूम बच्चियां नदी की तेज धार में डूब गईं. उनकी तलाश की जा रही है. बच्चियों की तलाश में एसडीआरएफ की टीम गंडक नदी में सर्च अभियान चला रही है.

घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि आज (शुक्रवार, 29 मई) की सुबह महमदपुर थाना क्षेत्र के टंडसपुर गांव के पास 6 लोगों से भरी एक छोटी नाव डूब गई. कहा जा रहा है कि सभी लोग खेती का काम करके लौट रहे थे. नाव जब बीच धारा में पहुंती, तभी आई तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई. जिससे नाव पलट गई.

इस घटना में नाव सवार 3 लोगों ने तैरकर जान बचा ली, जबकि तीन छोटी बच्चियां डूब गईं. लापता लड़कियों की पहचान टंडसपुर निवासी चंदन यादव की 7 बर्षीय बेटी कृति कुमारी, मजिस्टर यादव की 9 बर्षीय बेटी रिया कुमारी और 8 वर्षीय बेटी आन्या कुमारी के रूप में हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- VIDEO: बच्चों को बचा लिया लेकिन पत्नी का साथ छूटा, पटना नाव हादसे को याद करके सिहर उठते हैं टुनटुन साहनी

वहीं राजधानी पटना के बाढ़ अनुमंडल में स्थित उमानाथ घाट पर लगातार दूसरे दिन बड़ा हादसा हो गया. यहां गंगा नदी में स्नान के दौरान सुबह तीन लड़कियां डूब गईं. इसमें से दो को बाहर निकाल लिया गया, जबकि एक लड़की तेज धारा में बहकर दूर चली गई. सभी नालंदा जिले में रहुई की रहने वाली थीं. बताया जा रहा है कि अपने दादा के श्राद्धकर्म के बाद शुद्धिकरण के लिए करीब 25 लोग गंगा स्नान के लिए उमानाथ घाट पहुंचे थे. 

TAGS

Gopalganj newsGopalganj Boat Accident

Trending news

Jehanabad news
नगर परिषद सशक्त कमेटी का गठन: संजय यादव निर्विरोध तो रेशमी देवी और संजीव कुमार जीते
Gopalganj news
गंडक नदी में नाव पलटने से 6 लोग डूबे, 3 ने तैरकर बचाई जान, 3 लड़कियां अभी तक लापता
Bihar MLC Chunav 2026
बिहार MLC चुनाव में कौन करेगा वोट और कैसे होगा हार-जीत का फैसला? जानें पूरी प्रणाली
Patna to Vrindavan
फैमिली के साथ घूमना है प्रेम मंदिर और निधिवन? पटना से वृंदावन के लिए बेस्ट ट्रेनें
Tej Pratap Yadav
'भोजपुरी बवाल' में गर्दा काटेंगे तेज प्रताप यादव! पवन सिंह-निरहुआ से होगी टक्कर
Manganilal Mandal
मंगनी लाल मंडल की राजद प्रदेश अध्यक्ष पद से हो सकती है छुट्टी, रेस में ये नेता आगे
Samastipur News
समस्तीपुरः घर में घुसकर युवक की गोली मारकर हत्या, चचेरा भाई ही निकला कातिल
Bokaro Weather
बोकारो में मौसम का यू-टर्न, चिलचिलाती धूप के बाद आई तूफानी बारिश
Bokaro Weather
बोकारो में मौसम का यू-टर्न, चिलचिलाती धूप के बाद आई तूफानी बारिश
Samastipur Weather
समस्तीपुर में अचानक बदला मौसम, आसमान में छाए काले बादल, पूसा मौसम विभाग का अलर्ट