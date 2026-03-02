भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा एक और पुल! गोपालगंज में घोघारी नदी पर बन रहा 29 मीटर लंबा स्पैन ध्वस्त, बाल-बाल बचे मजदूर

Bihar News: हाल के दिनों में बिहार में पुल गिरने की घटनाएं देश में सबसे ज्यादा हुई हैं. अब इस कड़ी में एक और पुल का नाम जुड़ गया है. ताज़ा मामला गोपालगंज ज़िले में हुआ, जहां घोघारी नदी पर बन रहा 2.89 करोड़ रुपये के बजट का पु​ल का एक स्पैन अचानक भरभराकर गिर गया. इससे इलाके में अफ़रा-तफ़री मच गई. स्पैन गिरने की घटना में वहां काम कर रहे कई मजदूर बाल बाल बच गए. यह पुल सिधवलिया ब्लॉक के गंगवा गांव में घोघारी नदी पर बन रहा है.

29 मीटर लंबे इस पुल का स्पैन कंक्रीट डालने के दौरान गिर गया. प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि कंक्रीट डालते समय ज़ोरदार आवाज़ आई, जिसके बाद स्लैब का एक हिस्सा धंसने लगा. कुछ ही पलों में, स्ट्रक्चर टूटकर गिर गया, जिससे कंस्ट्रक्शन साइट पर अफ़रा-तफ़री मच गई.

घटना के समय काम चल रहा था. खुशकिस्मती से, कोई मज़दूर घायल नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा बाल-बाल टल गया. इलाके के लोगों ने इस घटना के लिए घटिया कंस्ट्रक्शन मैटीरियल और कमज़ोर स्टील रीइन्फोर्समेंट को ज़िम्मेदार ठहराया है. लोगों ने मामले की हाई-लेवल जांच की मांग की है और कंस्ट्रक्शन एजेंसी के साथ-साथ संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं.

खबर फैलने के तुरंत बाद, एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी और इंजीनियर नुकसान का अंदाज़ा लगाने के लिए साइट पर पहुंचे. कंस्ट्रक्शन का काम कुछ समय के लिए रोक दिया गया है. अधिकारियों ने कहा कि डिटेल्ड टेक्निकल जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि जब तक सख्त क्वालिटी चेक और मॉनिटरिंग सुनिश्चित नहीं की जाती, इस तरह की लापरवाही से भविष्य में और भी गंभीर हादसा हो सकता है.

पुल गिरने की घटनाओं ने चिंता बढ़ाई

बिहार में पुल गिरने की यह कोई अकेली घटना नहीं है. हाल के सालों में कई पुलों के गिरने और क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं हुई हैं:

4 जून, 2023 को, भागलपुर में सुल्तानपुर-अगुवानी घाट पुल का एक हिस्सा गंगा नदी में गिर गया.

अगस्त 2023 में, उसी पुल का एक और हिस्सा गिर गया, जिससे कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गईं.

18 जून, 2024 को, अररिया जिले में सिकटी ब्लॉक के पास एक बन रहा पुल उद्घाटन से पहले ही गिर गया.

बार-बार होने वाली इन घटनाओं ने पूरे राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में मॉनिटरिंग सिस्टम, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

रिपोर्ट: मदेश तिवारी