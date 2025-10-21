गोपालगंज में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर बोला तीखा हमला, कहा- पहले डाकू राज था

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के साखे खास गांव में एक बड़ी चुनावी सभा को संबोधित किया. उन्होंने सभा में भाजपा उम्मीदवार सुभाष सिंह को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील की. इस दौरान मंच पर भाजपा और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. सम्राट चौधरी ने कहा कि गोपालगंज ने हमेशा भाजपा को समर्थन दिया है और इस बार भी कमल खिलना तय है.

अपने संबोधन में डिप्टी सीएम ने बिहार में बिजली व्यवस्था को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने कहा कि “साल 2005 में बिहार में केवल 17 लाख उपभोक्ता थे, जबकि आज राज्य में 2 करोड़ 14 लाख घरों में बिजली का कनेक्शन है.”

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संकल्प लिया था कि बिहार के हर घर को मुफ्त बिजली दी जाएगी. आज राज्य के 1 करोड़ 90 लाख उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है.

सम्राट चौधरी ने अपने भाषण में लालू प्रसाद यादव और उनके शासनकाल पर तीखा वार किया. उन्होंने कहा कि “जब लालू यादव और उनकी पत्नी मुख्यमंत्री थे, तब गोपालगंज और बेतिया जैसे इलाकों में डाकू राज चलता था. लोग डर के साये में जीते थे.”

उन्होंने कहा कि आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सुशासन का राज है और कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है.

डिप्टी सीएम ने बताया कि पहले गोपालगंज से पटना जाने में 5 घंटे से ज्यादा समय लगता था, लेकिन अब सड़क निर्माण के कारण लोग सिर्फ ढाई घंटे में पटना पहुंच रहे हैं. उन्होंने लालू यादव पर अप्रत्यक्ष हमला करते हुए कहा, “जिनका घर गोपालगंज है, उन्होंने अपने जिले के लिए क्या किया? नीतीश कुमार ने तो गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछाया.” उन्होंने कहा कि आज बिहार में लोग डेढ़ घंटे के अंदर एक जिले से दूसरे जिले तक पहुंच पा रहे हैं, जो विकास की बड़ी पहचान है.

सम्राट चौधरी ने दावा किया कि बिहार के लगभग 90 फीसदी लोगों के आयुष्मान भारत कार्ड बन चुके हैं. उन्होंने कहा कि इस योजना से गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है. अब लोग अपने स्वास्थ्य खर्च को लेकर चिंतित नहीं रहते. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यह योजना गरीब परिवारों के लिए जीवनदान साबित हुई है.

सभा के अंत में सम्राट चौधरी ने कहा कि गोपालगंज में लगातार पांच बार भाजपा का “कमल” खिला है और इस बार भी यही परंपरा जारी रहेगी. उन्होंने भाजपा प्रत्याशी सुभाष सिंह के समर्थन में जनता से अपील की कि वे भारी मतों से उन्हें जिताकर फिर से गोपालगंज में भाजपा की जीत सुनिश्चित करें. इस मौके पर मंत्री जनक राम, एनडीए के कई नेता और पार्टी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे.

