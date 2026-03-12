Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3138084
Zee Bihar JharkhandBH Gopalganj

गोपालगंज की दिव्यांग सोनी कुमारी की बदली किस्मत: मैथिली ठाकुर और सोनू सूद ने बढ़ाया मदद का हाथ, प्रशासन ने दी ट्राईसाइकिल

गोपालगंज की दिव्यांग सोनी कुमारी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद मैथिली ठाकुर, सोनू सूद समेत कई अन्य लोग मदद के लिए आगे आए. वही अब जिला प्रशासन ने सोनी को ट्राईसाइकिल दिया है, जिससे अब उसे स्कूल आने जाने में राहत मिलेगा.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 12, 2026, 12:50 PM IST

Trending Photos

गोपालगंज की दिव्यांग सोनी कुमारी की बदली किस्मत
गोपालगंज की दिव्यांग सोनी कुमारी की बदली किस्मत

Gopalganj News: गोपालगंज की दिव्यांग छात्रा सोनी कुमारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई लोगों ने मदद को लेकर पहल की है. मैथिली ठाकुर, सोनू सूद समेत कई अन्य लोगों ने ट्वीट कर मदद करने के लिए एड्रेस मांगा. वहीं, अब जिला प्रशासन द्वारा सोनी कुमारी को ट्राईसाइकिल और अन्य पाठ्य सामग्री दी गई है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो
जिले के भोरे प्रखंड के रामनगर निवासी 15 वर्षीय सोनी कुमारी पैर से दिव्यांग है, चलने में असमर्थ है. रेंगकर चलती है और वैसे ही रोज स्कूल जाती है. सोनी के पिता की मौत हो चुकी है और वो अपनी मां और बहन के साथ रहती है. सोनी की मां खेत में मजदूरी करती है. कई दिनों से सोनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो था, जिसके बाद कई लोग और संस्था मदद के लिए आगे आए. आज गुरुवार (12 मार्च) को जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार और एसडीसी अजय कुमार सोनी से मिलने उसके स्कूल पहुंचे और सोनी को ट्राईसाइकिल दिया.

यह भी पढ़ें: गोपालगंज की दिव्यांग सोनी का जज्बा: 2 KM पैदल चलकर स्कूल जाती है, अब मिली मदद

Add Zee News as a Preferred Source

ट्राईसाइकिल और पाठ्य सामग्री
साथ ही सोनी का नामांकन कस्तूरबा गांधी स्कूल में कराने को लेकर बातचीत की. डीईओ ने छात्रा की मां से रोजगार और अन्य सुविधाओं को लेकर भी बात की. इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने बताया कि दिव्यांग छात्रा सोनी कुमारी को आज ट्राईसाइकिल और पाठ्य सामग्री दिया गया. उन्होंने पहले ट्राईसाइकिल के लिए अप्लाई नहीं किया था.

एसडीसी अजय कुमार सोनी ने कहा कि डीएम सर के निर्देश पर आज छात्रा को ट्राईसाइकिल दिया गया है. भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा दिव्यांग लोगों को ट्राईसाइकिल दिया जाता है. छात्रा को स्कूल आने जाने में सुविधा होगी. साथ ही, छात्रा सोनी की मां ने बताया कि बच्ची को ट्राईसाइकिल मिलने से फायदा मिलेगा. इससे अब सोनी आसानी से स्कूल आयेगी, सहूलियत मिलेगी. 

रिपोर्ट: मदेश तिवारी

TAGS

Gopalganj news

Trending news

Gopalganj news
गोपालगंज की दिव्यांग सोनी कुमारी की बदली किस्मत: मैथिली ठाकुर-सोनू सूद ने बढ़ाया हाथ
patna news
BMSICL के प्रोजेक्ट डीजीएम के आवास पर SVU का छापा, आय से अधिक संपत्ति का खुलासा
Bihar News
ईरान-इजरायल युद्ध का असर: शहरों में LPG की हाहाकार, बिहार के गांव ने निकाला समाधान
Gopalganj news
गोपालगंज की दिव्यांग सोनी का जज्बा: 2 KM पैदल चलकर स्कूल जाती है, अब मिली मदद
LPG shortage
LPG Shortage: रांची में कमर्शियल गैस की कमी, एक्स्ट्रा चार्ज वसूल रही एजेंसियां?
Jehanabad news
NH-22 पर काल बनी रफ्तार: अनियंत्रित होकर पलटी स्कॉर्पियो युवा स्कूल संचालक की गई जान
Tejashwi Yadav
बिहार की 'बदहाली' पर तेजस्वी का तीखा प्रहार, NDA सरकार के 21 सालों का मांगा हिसाब
Bihar Breaking News Live Today
Bihar Breaking News Today Live: 'विकास के लिए केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है'- पूर्णिया में बोले सीएम नीतीश
Katihar News
टैक्स केवल शुल्क नहीं, राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है: आयकर प्रधान जयंत मिश्रा
VIP number
गाड़ियों के लिए वीआईपी नंबर कैसे प्राप्त करें? एक क्लिक कीजिए पूरी प्रक्रिया जानिए