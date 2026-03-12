गोपालगंज की दिव्यांग सोनी कुमारी की बदली किस्मत: मैथिली ठाकुर और सोनू सूद ने बढ़ाया मदद का हाथ, प्रशासन ने दी ट्राईसाइकिल

Gopalganj News: गोपालगंज की दिव्यांग छात्रा सोनी कुमारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई लोगों ने मदद को लेकर पहल की है. मैथिली ठाकुर, सोनू सूद समेत कई अन्य लोगों ने ट्वीट कर मदद करने के लिए एड्रेस मांगा. वहीं, अब जिला प्रशासन द्वारा सोनी कुमारी को ट्राईसाइकिल और अन्य पाठ्य सामग्री दी गई है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो

जिले के भोरे प्रखंड के रामनगर निवासी 15 वर्षीय सोनी कुमारी पैर से दिव्यांग है, चलने में असमर्थ है. रेंगकर चलती है और वैसे ही रोज स्कूल जाती है. सोनी के पिता की मौत हो चुकी है और वो अपनी मां और बहन के साथ रहती है. सोनी की मां खेत में मजदूरी करती है. कई दिनों से सोनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो था, जिसके बाद कई लोग और संस्था मदद के लिए आगे आए. आज गुरुवार (12 मार्च) को जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार और एसडीसी अजय कुमार सोनी से मिलने उसके स्कूल पहुंचे और सोनी को ट्राईसाइकिल दिया.

ट्राईसाइकिल और पाठ्य सामग्री

साथ ही सोनी का नामांकन कस्तूरबा गांधी स्कूल में कराने को लेकर बातचीत की. डीईओ ने छात्रा की मां से रोजगार और अन्य सुविधाओं को लेकर भी बात की. इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने बताया कि दिव्यांग छात्रा सोनी कुमारी को आज ट्राईसाइकिल और पाठ्य सामग्री दिया गया. उन्होंने पहले ट्राईसाइकिल के लिए अप्लाई नहीं किया था.

एसडीसी अजय कुमार सोनी ने कहा कि डीएम सर के निर्देश पर आज छात्रा को ट्राईसाइकिल दिया गया है. भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा दिव्यांग लोगों को ट्राईसाइकिल दिया जाता है. छात्रा को स्कूल आने जाने में सुविधा होगी. साथ ही, छात्रा सोनी की मां ने बताया कि बच्ची को ट्राईसाइकिल मिलने से फायदा मिलेगा. इससे अब सोनी आसानी से स्कूल आयेगी, सहूलियत मिलेगी.

रिपोर्ट: मदेश तिवारी