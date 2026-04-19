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गोपालगंज DM की सख्ती: GNM छात्राओं की 'शादी पर रोक' वाला तुगलकी फरमान रद्द, प्रिंसिपल से 24 घंटे में मांगा स्पष्टीकरण

Gopalganj News: हथुआ GNM स्कूल के प्रिंसिपल ने एक पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि GNM प्रोग्राम में दाखिला लेने वाली छात्राएं अपनी पढ़ाई के दौरान शादी नहीं कर सकती. ये पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद अब DM के आदेश पर इस पत्र को निरस्त कर दिया गया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 19, 2026, 10:56 AM IST

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गोपालगंज DM की सख्ती
गोपालगंज DM की सख्ती

Gopalganj News: गोपालगंज में सरकारी GNM स्कूल द्वारा जारी एक मनमाने आदेश को लेकर चर्चा जोरों पर है. इस बीच, जिलाधिकारी (DM) पवन कुमार सिन्हा ने इस मामले की जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद उस पत्र को निरस्त कर दिया गया है. गोपालगंज जिले के हथुआ सब-डिविजन में स्थित रामदुलारी सब-डिविजनल अस्पताल में एक सरकारी पैरामेडिकल ट्रेनिंग स्कूल चलता है, जहां ANM और GNM के कोर्स कराए जाते हैं. 16 अप्रैल को हथुआ GNM स्कूल के प्रिंसिपल ने एक पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि GNM प्रोग्राम में दाखिला लेने वाली छात्राएं अपनी पढ़ाई के दौरान शादी नहीं कर सकती. पत्र में आगे यह भी चेतावनी दी गई थी कि अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है, तो संबंधित विभाग को एक पत्र भेजकर उनका रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और उनका दाखिला तुरंत रद्द कर दिया जाएगा.

पत्र जारी होने के कुछ ही समय बाद यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा. सोशल मीडिया पर लोगों ने इसमें शामिल व्यक्तियों को ट्रोल करना शुरू कर दिया. जबकि कई अन्य लोगों ने शादी को लेकर तरह-तरह के सवाल उठाने शुरू कर दिए. मामले की गंभीरता को देखते हुए गोपालगंज के DM पवन कुमार सिन्हा ने हथुआ के SDM को जांच करने और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया. इसके बाद हथुआ के SDM ने हथुआ स्थित GNM स्कूल का निरीक्षण किया और पत्र की प्रामाणिकता की पुष्टि की.  लेकिन नियमानुकूल नहीं होने पर डीएम को रिपोर्ट सौंप दिया.

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DM पवन सिन्हा ने गोपालगंज के सिविल सर्जन डॉ. वीरेंद्र प्रसाद को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया. इसके बाद, सिविल सर्जन ने GNM स्कूल द्वारा जारी उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें GNM कोर्स के दौरान छात्रों के विवाह करने पर रोक लगाई गई थी. इसके अलावा, उन्होंने GNM स्कूल की प्रिंसिपल से स्पष्टीकरण मांगा और यह जानने की मांग की कि किन परिस्थितियों में ऐसा पत्र जारी किया गया था. उन्होंने प्रिंसिपल को 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. ऐसा न करने पर, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के संबंध में एक औपचारिक पत्र जारी किया जाएगा.

इस बीच, कार्यवाहक DM सह DDC, IAS गौरव कुमार ने बताया कि GNM स्कूल की प्रिंसिपल द्वारा एक पत्र जारी किया गया था. इसके बाद, हथुआ के SDM से एक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके आधार पर गोपालगंज के सिविल सर्जन को उक्त पत्र को रद्द करने का आदेश दिया गया. इसके अतिरिक्त, प्रिंसिपल से स्पष्टीकरण मांगने और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं.

रिपोर्ट: मदेश तिवारी

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