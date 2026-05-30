Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3232862
Zee Bihar JharkhandBH Gopalganj

Gopalganj Encounter: बिहार में फिर गरजीं पुलिस की बंदूकें! गोपालगंज में कुख्यात आकाश सिंह का किया हाफ एनकाफंटर

Criminal Akash Singh Encounter: गोपालगंज पुलिस ने आज (शनिवार, 30 मई) की सुबह-सुबह के नगर थाना क्षेत्र के बंजारी बायपास के पास कुख्यात आकाश सिंह का एनकाउंटर कर दिया. अपराधी के दोनों पैरों में गोली लगी है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 30, 2026, 08:10 AM IST

Trending Photos

गोपालगंज पुलिस
गोपालगंज पुलिस

Gopalganj Encounter: बिहार में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का 'ऑपरेशन लंगड़ा' अभियान बदस्तूर जारी है. अपराध की खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए बिहार पुलिस की बंदूकें आग उगल रही हैं. इसी कड़ी में अब गोपालगंज में कुख्यात बदमाश आकाश सिंह का हाफ एनकाउंटर करने की खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि नगर थाना क्षेत्र के बंजारी बायपास के पास आज (शनिवार, 30 मई) की सुबह-सुबह पुलिस और बदमाश आकाश सिंह की मुठभेड़ हो गई, जिसमें अपराधी के दोनों पैरों में गोली लगी है. पुलिस ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया है. 

बता दें कि कुख्यात आकाश सिंह थावे थाना क्षेत्र के बढईहाता गांव का रहने वाला है और उस पर रंगदारी व फायरिंग के 1 दर्जन मुकदमें दर्ज हैं. बताया जा रहा है कि पुलिस ने उसे शुक्रवार की देर शाम गिरफ्तार किया था. आज यानी शनिवार की सुबह-सुबह पुलिस उसे हथियार बरामद कराने के लिए बंजारी बायपास लाई थी, जहां उसने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके दोनों पैरों में गोली मार दी. मौके से एक देशी कट्टा बरामद किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Gopalganj EncounterGopalganj newsencounter news

Trending news

Bihar Education Department
प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसने की तैयारीः अब सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों की होगी जांच
bihar roads
पटना से पूर्णिया तक… बिहार की मेगा सड़क परियोजनाओं पर क्या है नया अपडेट?
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर पुलिस ने कोडीन कफ सिरप के साथ 2 को धरा, दिल्ली से दरभंगा जा रही थी खेप
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुरःहोम ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर पर नाबालिग छात्रा से गलत व्यवहार करने का आरोप
Sitamarhi News
नाबालिग को वापस देह व्यापार के दलदल में धकेला! बाल कल्याण समिति की बड़ी लापरवाही
Purnea news
पूर्णिया कोर्ट में हाई-वोल्टेज ड्रामा: पत्नी ने पति को सरेआम पीटा, जानें पूरा मामला
Dhanbad News
धनबाद के टुंडी में भारी बवाल: प्रतिबंधित मांस मिलने पर दो पक्षों में हिंसक झड़प
Dhanbad News
धनबाद के टुंडी में भारी बवाल: प्रतिबंधित मांस मिलने पर दो पक्षों में हिंसक झड़प
Katihar News
कटिहार: बेटी ने पहचानने से किया इनकार... पिता ने कर दिया बेटी का 'श्राद्ध'
Supaul News
सुपौल में मीट मार्केट बना जंग का मैदान: NH-27 पर सरेआम चले लाठी-डंडे, 7 घायल