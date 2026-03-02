गोपालगंज में घोघरी नदी पर निर्माणाधीन पुल के क्षतिग्रस्त होने पर ग्रामीण कार्य विभाग के तीन इंजीनियर सस्पेंड

Gopalganj News: गोपालगंज के सिधवलिया प्रखंड के बखरौल कुर्मी टोला पथ पर घोघरी नदी के ऊपर निर्माणाधीन आरसीसी पुल की ढलाई के दौरान एक स्पैन के क्षतिग्रस्त होने की घटना को ग्रामीण कार्य विभाग ने गंभीरता से लिया है. इस मामले में विभाग ने गोपालगंज कार्य प्रमंडल-2 के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. पुल के निर्माण कार्य में लगे संवेदक बापूधाम कंस्ट्रक्शन, मोतिहारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है.

घोघारी नदी पर बन रहे इस आरसीसी पुल का एल-041 से लेकर एल-039 का एक हिस्सा ढलाई के दौरान ही गिर गया था. हालांकि इस हादसे में किसी भी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है. ग्रामीण कार्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, नोडल पदाधिकारी के साथ विभाग के वरीय पुल सलाहकार को पुल की ढलाई के दौरान एक स्पैन के क्षतिग्रस्त होने की घटना के जांच के लिए मौके पर भेजा गया है.

मिली जानकारी के अनुसार, सभी कार्यपालक अभियंताओं को पुल के निर्माण से पहले वरीय पुल सलाहकार से डीपीआर जांच करवाने को कहा गया था, लेकिन संबंधित अभियंता एवं संवेदक ने इस निर्देश का पालन नहीं किया और पुल की ढलाई के दौरान यह हादसा हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि गोपालगंज के सिधवलिया प्रखंड के बखरौल कुर्मी टोला में घोघारी नदी पर निर्माणाधीन इस आरसीसी पुल का निर्माण कार्य पिछले वर्ष 7 मार्च को शुरू किया गया था. इस पुल का निर्माण आगामी 6 मार्च, 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है. अब इस हादसे के बाद तय समय में पुल का बनना मुमकिन नहीं दिख रहा है.

ये भी पढ़ें: भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा एक और पुल! घोघारी नदी पर बन रहा 29 मीटर लंबा स्पैन ध्वस्त

डीएम ने कार्रवाई के लिए लिखा पत्र

गोपालगंज में निर्माणाधीन पुल के स्लैब गिरने की घटना के बाद गोपालगंज डीएम ने आला अफसरों के साथ पुल का निरीक्षण किया और विभाग को एक लेटर लिखा था. पुल का निर्माण 2 करोड़ 89 लाख 21 हजार 281 रुपये की लागत से कराया जा रहा है और इसकी लम्बाई 29.60 मीटर है.

डीएम, गोपालगंज पवन सिन्हा ने बताया कि ढलाई के दौरान पुल का एक स्लैब गिर गया. जांच के दौरान जेई और एसडीओ की लापरवाही सामने आई. वही कम्पनी का इंजीनियर गायब मिला. पुल बनाने वाली कम्पनी बापू धाम मोतिहारी की है, जिसके विरुद्ध कार्रवाई को लेकर विभाग को लेटर लिखा गया है.

रिपोर्ट: मदेश तिवारी