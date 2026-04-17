गोपालगंज के जीएनएम स्कूल का अजब फरमान, पढ़ाई के दौरान शादी करने पर छात्राओं का नामांकन होगा रद्द

बिहार के गोपालगंज जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां नर्सिंग की छात्राओं के लिए स्कूल प्रशासन ने एक अजब-गजब फरमान जारी किया है. हथुआ स्थित जीएनएम (GNM) स्कूल ने आधिकारिक नोटिस जारी कर छात्राओं के पढ़ाई के दौरान शादी करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है. इस आदेश के बाद न केवल स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं परेशान हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर एक नई बहस छिड़ गई है.

शादी की तो रद्द होगा नामांकन

गोपालगंज के हथुआ जीएनएम स्कूल की प्राचार्या मानसी सिंह ने 16 अप्रैल, 2026 को एक आधिकारिक पत्र जारी किया है. इस पत्र में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि नर्सिंग कोर्स की कोई भी छात्रा अपने शैक्षणिक सत्र के दौरान शादी नहीं कर सकती. नोटिस में कड़ी चेतावनी दी गई है कि यदि कोई छात्रा इस नियम का उल्लंघन कर विवाह करती है, तो इसकी सूचना तुरंत विभाग को दी जाएगी और उसका नामांकन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा. स्कूल प्रशासन ने साफ कहा है कि ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की जिम्मेदार छात्रा खुद होगी.

स्कूल की दीवारों पर चस्पा हुआ फरमान

यह नोटिस अनुमंडलीय अस्पताल हथुआ के परिसर में चलने वाले जीएनएम स्कूल की दीवारों पर चिपका दिया गया है. जैसे ही यह पत्र सार्वजनिक हुआ, इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. लोग इस बात को लेकर हैरान हैं कि शिक्षा के दौरान व्यक्तिगत जीवन के फैसलों पर इस तरह का प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है. स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं इस आदेश से काफी विचलित और तनाव में नजर आ रही हैं, क्योंकि नामांकन रद्द होने का डर उनके करियर पर संकट खड़ा कर सकता है.

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इस विवादित आदेश पर सफाई देते हुए स्कूल की प्रिंसिपल मानसी सिंह ने बताया कि यह कोई नया नियम नहीं है, बल्कि विभागीय निर्देशों के अनुसार ही है. उन्होंने कहा कि छात्राओं से नामांकन के वक्त ही एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं, जिसमें यह शर्त लिखी होती है कि वे 3 साल की पढ़ाई के दौरान शादी नहीं करेंगी. प्रिंसिपल के अनुसार, नर्सिंग की पढ़ाई आवासीय होती है और छात्राएं प्रशासन की निगरानी में रहती हैं. शादी होने से उनकी पढ़ाई और ट्रेनिंग में रुकावट आ सकती है, इसी तर्क के आधार पर एएनएम और जीएनएम संस्थानों में यह नियम लागू किया गया है.

इनपुट - मदेश तिवारी