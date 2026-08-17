/गोपालगंज में मस्जिद के बाहर इमाम की हत्या, खून से लथपथ मिला शव, SIT जांच में जुटी

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Gopalganj Crime News: बिहार के गोपालगंज में सोमवार की सुबह-सुबह मस्जिद के बाहर इमाम का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना उचकागांव थाना क्षेत्र के अरना बाजार स्थित मस्जिद की है. शव मिलने की सूचना स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. शुरुआती जांच में इमाम की धारदार हथियार से हत्या किए जाने की बात सामने आई है.
बताया जा रहा है कि मृतक इमाम सफीक अहमद रविवार रात खाना खाने के बाद सोने चले गए थे. सोमवार सुबह जब अजान के समय भी मस्जिद से आवाज नहीं आई तो स्थानीय लोगों को शक हुआ. लोग जब मस्जिद पहुंचे तो बाहर इमाम का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला. इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की.
मृतक की पहचान गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र के सिसई गांव निवासी मोहम्मद सफीक अहमद के रूप में हुई है. वह अरना बाजार स्थित मस्जिद में इमाम के तौर पर कार्यरत थे. पुलिस हत्या के कारणों और वारदात में शामिल आरोपियों का पता लगाने में जुटी है. घटनास्थल से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की पुटेज भी खंगाली जा सकती है, ताकि हत्याकांड से जुड़े सुराग मिल सकें.
हथुआ SDPO आनंद मोहन ने बताया कि उचकागांव थाना क्षेत्र के अरना बाजार स्थित मस्जिद में मौलवी मोहम्मद सफीक अहमद की चाकू मारकर हत्या की गई है. मामले के उद्भेदन के लिए SP के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया है. SIT की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस अधिकारीयों का कहना है कि जल्द ही हत्याकांड का खुलासा कर आरोपीयों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.
रिपोर्ट: मदेश तिवारी