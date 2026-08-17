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गोपालगंज में मस्जिद के बाहर इमाम की हत्या, खून से लथपथ मिला शव, SIT जांच में जुटी

Gopalganj Crime News: गोपालगंज के अरना बाजार स्थित मस्जिद के बाहर सोमवार सुबह इमाम मोहम्मद सफीक अहमद का खून से लथपथ शव मिला. पुलिस के मुताबिक धारदार हथियार से हत्या की गई है. मामले के खुलासे के लिए SP के नेतृत्व में SIT गठित की गई है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 17, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 12:58 PM IST
गोपालगंज में मस्जिद के बाहर इमाम की हत्या, खून से लथपथ मिला शव, SIT जांच में जुटी
Image Credit: गोपालगंज में मस्जिद के बाहर इमाम की हत्या, खून से लथपथ मिला शव (ZEE MEDIA)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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