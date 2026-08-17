/गोपालगंज में मस्जिद के बाहर इमाम की हत्या, खून से लथपथ मिला शव, SIT जांच में जुटी

बताया जा रहा है कि मृतक इमाम सफीक अहमद रविवार रात खाना खाने के बाद सोने चले गए थे. सोमवार सुबह जब अजान के समय भी मस्जिद से आवाज नहीं आई तो स्थानीय लोगों को शक हुआ. लोग जब मस्जिद पहुंचे तो बाहर इमाम का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला. इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की.