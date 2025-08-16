गोपालगंज में शराब तस्कर का मौत का तांडव! पीछा कर रही पुलिस टीम पर हमला, एक जवान की मौत

Bihar Crime News: बिहार के गोपालगंज जिले में अपराधियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. आम आदमी के अलावे पुलिस भी त्रस्त है. गोपालगंज में एक अपराधी ने उत्पाद विभाग के जवान की रायफल छीन लिया था जिसका कोई सुराग नही मिला तो वही अब शराब तस्करों ने पीछा कर रही उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया. शराब तस्करों के इस हमले में एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई. घटना शनिवार सुबह विशम्भरपुर थाना क्षेत्र के सिपाया इंजीनियरिंग कॉलेज के पास की है. तस्करों का पीछा करते समय हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

बताया जा रहा है कि आज सुबह के 4.30 बजे के आसपास यूपी से शराब की बड़ी खेप पहुंचने की गुप्त सूचना उत्पाद टीम को मिली थी. सूचना के आधार पर उत्पाद टीम बलथरी चेक पोस्ट से छापेमारी के लिए निकली थी. शराब तस्करों का पीछा करते हुए उत्पाद टीम सिपाया पहुंची, जहां उनपर तस्करों ने हमला कर दिया.

हमले के दौरान होमगार्ड जवान अभिषेक कुमार शर्मा को सिर में चोट लगी और अत्यधिक ब्लड गिरने के कारण मौके पर ही बेहोश हो गए. जबकि एक अन्य जवान को मामूली रूप से चोट आई. साथी जवानों ने खून से लथपथ घायल होमगार्ड जवान को ईलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया. मृतक होमगार्ड जवान अभिषेक कुमार शर्मा है. जो कुचायकोट थाना क्षेत्र के बंगाल खाड़ निवासी बादशाह शर्मा के पुत्र थें.

परिजनों का कहना है कि शराब तस्करों ने साजिश के तहत हमला किया है.. घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए. वहीं, घटना की सूचना पर पहुंचे मद्य निषेध अधीक्षक अमृतेश कुमार ने कहा कि शराब तस्करों का पीछा करते समय हादसा हुआ जिसमें होमगार्ड जवान अभिषेक कुमार शर्मा की मौत हुई

इनपुट: मदेश तिवारी