गोपालगंज में शराब तस्कर का मौत का तांडव! पीछा कर रही पुलिस टीम पर हमला, एक जवान की मौत
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2883718
Zee Bihar JharkhandBH Gopalganj

गोपालगंज में शराब तस्कर का मौत का तांडव! पीछा कर रही पुलिस टीम पर हमला, एक जवान की मौत

Bihar Crime News: गोपालगंज में अपराधियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. अब शराब तस्करों ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एक होमगार्ड जवान की जान चली गई. तस्करों का पीछा करते समय हुई इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 16, 2025, 02:36 PM IST

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Bihar Crime News: बिहार के गोपालगंज जिले में अपराधियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. आम आदमी के अलावे पुलिस भी त्रस्त है.  गोपालगंज में एक अपराधी ने उत्पाद विभाग के जवान की रायफल छीन लिया था जिसका कोई सुराग नही मिला तो वही अब शराब तस्करों ने पीछा कर रही उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया. शराब तस्करों के इस हमले में एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई. घटना शनिवार सुबह विशम्भरपुर थाना क्षेत्र के सिपाया इंजीनियरिंग कॉलेज के पास की है. तस्करों का पीछा करते समय हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.  

बताया जा रहा है कि आज सुबह के 4.30 बजे के आसपास यूपी से शराब की बड़ी खेप पहुंचने की गुप्त सूचना उत्पाद टीम को मिली थी. सूचना के आधार पर उत्पाद टीम बलथरी चेक पोस्ट से छापेमारी के लिए निकली थी.  शराब तस्करों का पीछा करते हुए उत्पाद टीम सिपाया पहुंची, जहां उनपर तस्करों ने हमला कर दिया. 

ये भी पढ़ें: बारात में युवक को पिस्टल लहराना पड़ा भारी, पुलिस ने वीडियो देखा और भेज दिया जेल

हमले के दौरान होमगार्ड जवान अभिषेक कुमार शर्मा को सिर में चोट लगी और अत्यधिक ब्लड गिरने के कारण मौके पर ही बेहोश हो गए. जबकि एक अन्य जवान को मामूली रूप से चोट आई. साथी जवानों ने खून से लथपथ घायल होमगार्ड जवान को ईलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया. मृतक होमगार्ड जवान अभिषेक कुमार शर्मा है. जो कुचायकोट थाना क्षेत्र के बंगाल खाड़ निवासी बादशाह शर्मा के पुत्र थें.

परिजनों का कहना है कि शराब तस्करों ने साजिश के तहत हमला किया है.. घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए. वहीं, घटना की सूचना पर पहुंचे मद्य निषेध अधीक्षक अमृतेश कुमार ने कहा कि शराब तस्करों का पीछा करते समय हादसा हुआ जिसमें होमगार्ड जवान अभिषेक कुमार शर्मा की मौत हुई
इनपुट: मदेश तिवारी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Gopalganj crime newsBihar Crime News

Trending news

Gopalganj crime news
गोपालगंज में शराब तस्कर का मौत का तांडव! पीछा कर रही पुलिस टीम पर हमला, जवान की मौत
Giridih news
'पहले गर्म तेल डाला...फिर कोमल को कुंआ में डाल दिया', गायब विवाहिता का मिला शव
Ramdas Soren
झारखंड के दिवंगत शिक्षा मंत्री को विधानसभ में राजकीय सम्मान के साथ विदाई
Ramdas Soren
झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन पर नेताओं ने जताया दुख
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर SDM को मिली धमकी, जदयू नेता ने कहा जान से मार दूंगा
Ramdas Soren Dead
शिबू सोरेन के बाद झारखंड के शिक्षा मंत्री का निधन, पूरे राज्य में शोक की लहर
CM nitish kumar
बिहार में उद्योग लगाइए, रोजगार दीजिए और जमीन फ्री में लीजिए!CM नीतीश का स्पेशल पैकेज
Bihar Crime News
बारात में युवक को पिस्टल लहराना पड़ा भारी, पुलिस ने वीडियो देखा और भेज दिया जेल
RJD MP
'17 साल में भारत होगा गुलाम, पाकिस्तान...श्रीलंका और...', राजद सांसद का बड़ा दावा
CM nitish kumar
'50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी-रोजगार दिया', CM नीतीश ने बताया अब आगे क्या करेंगे
;