Gopalganj News: बहन से बात करने के शक में दोस्तों ने 2 साल पहले किए थे चंदन के टुकड़े, आज मिला नरकंकाल

बिहार के गोपालगंज जिले से एक रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. कुचायकोट पुलिस ने करीब दो साल पहले लापता हुए युवक चंदन कुमार का नरकंकाल एक नाले से बरामद किया है. इस खुलासे के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दो साल तक यह मामला फाइलों में दबा रहा और आरोपी खुलेआम घूमते रहे.

यह खौफनाक वारदात 28 फरवरी 2024 की है. सासामुसा निवासी चंदन कुमार अपने तीन दोस्तों अमरनाथ कसेरा, दीपक कुमार और मन्नू कुमार के साथ एक तिलक समारोह में जाने की बात कहकर घर से निकला था. जब वह देर रात तक वापस नहीं लौटा, तो परिजनों ने दोस्तों से पूछताछ की. दोस्तों ने झूठ बोला कि चंदन अपने घर के लिए निकल गया था. काफी खोजबीन के बाद जब चंदन का कोई सुराग नहीं मिला, तो परिजनों ने कुचायकोट थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई. उस वक्त पुलिस ने आरोपियों से सामान्य पूछताछ की और उन्हें छोड़ दिया, जिससे जांच ठंडे बस्ते में चली गई.

मामले का खुलासा तब हुआ जब एसपी विनय तिवारी ने केस की दोबारा जांच के निर्देश दिए. वैज्ञानिक अनुसंधान, मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) खंगालने के बाद पुलिस ने जब संदेह के आधार पर दोस्तों को दोबारा हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की, तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया. मुख्य आरोपी दीपक कुमार को शक था कि चंदन उसकी बहन से बात करता है. इसी का बदला लेने के लिए उसने तिलक का बहाना बनाया और अपने साथियों के साथ मिलकर चंदन की निर्मम हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपियों ने शव के कई टुकड़े किए और उसे एनएच-27 के किनारे स्थित एक गहरे नाले में फेंक दिया.

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आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस की टीम जेसीबी मशीन और मजिस्ट्रेट के साथ एनएच-27 के पास नाले पर पहुंची. नाले के भारी-भरकम स्लैब को तोड़कर जब सफाई शुरू की गई, तो वहां से चंदन का सिर और जबड़े का हिस्सा बरामद हुआ. पुलिस अब शरीर के बाकी अंगों की तलाश के लिए नाले की गहराई से जांच कर रही है. चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ समय पहले नाला सफाई के दौरान कुछ हड्डियां मिली थीं, जिन्हें लोगों ने जानवर की हड्डी समझकर नजरअंदाज कर दिया था.

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इस घटना ने कुचायकोट पुलिस की बड़ी लापरवाही को उजागर किया है. परिजनों का आरोप है कि अगर पुलिस ने दो साल पहले ही आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की होती, तो सच बहुत पहले सामने आ जाता. पुलिस के ढीले रवैये के कारण आरोपी दो साल तक चैन की नींद सोते रहे. फिलहाल नाले को सील कर दिया गया है और एफएसएल (FSL) की टीम जांच में जुटी है. पुलिस परिजनों का डीएनए सैंपल लेने की तैयारी कर रही है ताकि बरामद अवशेषों की पहचान की पुष्टि हो सके. इस खुलासे के बाद स्थानीय लोगों में पुलिस के प्रति भारी आक्रोश है.