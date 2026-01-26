Gopalganj News: नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म, हनुमानगढ़ी इलाके के दो युवकों पर FIR दर्ज

गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. हनुमानगढ़ी मोहल्ले में हुई इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल है. पीड़िता की मां ने इस मामले में दो स्थानीय युवकों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है, हालांकि दोनों आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं.

घटनाक्रम के अनुसार, नगर थाना क्षेत्र के हनुमानगढ़ी में आरोपियों ने नाबालिग छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाया. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों नामजद आरोपी गिरफ्तारी के डर से मौके से फरार हो गए. शोर मचने और परिजनों को जानकारी मिलने के बाद आनन-फानन में पीड़िता को इलाज और मेडिकल जांच के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों की देखरेख में पीड़िता का प्राथमिक उपचार किया गया है और पुलिस मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि साक्ष्यों को और मजबूती मिल सके.

पीड़िता की मां के लिखित बयान के आधार पर नगर थाना पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) और दुष्कर्म की गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. सदर एसडीपीओ प्रांजल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया था. पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात निकलकर सामने आई है कि आरोपियों में से एक युवक पहले से बच्ची का परिचित था और उनसे बातचीत होती थी. इसी जान-पहचान का फायदा उठाकर इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया है.

सदर एसडीपीओ ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम (SIT) का गठन किया गया है. पुलिस की टीमें आरोपियों के संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं. पुलिस का दावा है कि आरोपियों की पहचान पुख्ता हो चुकी है और जल्द ही उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा. प्रशासन ने पीड़ित परिवार को निष्पक्ष जांच और त्वरित न्याय का भरोसा दिलाया है.