Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3087445
Zee Bihar JharkhandBH Gopalganj

Gopalganj News: नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म, हनुमानगढ़ी इलाके के दो युवकों पर FIR दर्ज

गोपालगंज के हनुमानगढ़ी में एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है. नगर थाना पुलिस ने पीड़िता की माँ के बयान पर दो नामजद आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है. पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, एक आरोपी बच्ची का पूर्व परिचित था.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 26, 2026, 10:26 PM IST

Trending Photos

गोपालगंज में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म
गोपालगंज में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म

गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. हनुमानगढ़ी मोहल्ले में हुई इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल है. पीड़िता की मां ने इस मामले में दो स्थानीय युवकों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है, हालांकि दोनों आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं.

घटनाक्रम के अनुसार, नगर थाना क्षेत्र के हनुमानगढ़ी में आरोपियों ने नाबालिग छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाया. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों नामजद आरोपी गिरफ्तारी के डर से मौके से फरार हो गए. शोर मचने और परिजनों को जानकारी मिलने के बाद आनन-फानन में पीड़िता को इलाज और मेडिकल जांच के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों की देखरेख में पीड़िता का प्राथमिक उपचार किया गया है और पुलिस मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि साक्ष्यों को और मजबूती मिल सके.

पीड़िता की मां के लिखित बयान के आधार पर नगर थाना पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) और दुष्कर्म की गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. सदर एसडीपीओ प्रांजल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया था. पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात निकलकर सामने आई है कि आरोपियों में से एक युवक पहले से बच्ची का परिचित था और उनसे बातचीत होती थी. इसी जान-पहचान का फायदा उठाकर इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- 'हर-हर महादेव', यूजीसी विवाद पर सवाल होते ही जयकारे लगाने लगे नित्यानंद राय

सदर एसडीपीओ ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम (SIT) का गठन किया गया है. पुलिस की टीमें आरोपियों के संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं. पुलिस का दावा है कि आरोपियों की पहचान पुख्ता हो चुकी है और जल्द ही उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा. प्रशासन ने पीड़ित परिवार को निष्पक्ष जांच और त्वरित न्याय का भरोसा दिलाया है.

TAGS

Gopalganj news

Trending news

Gopalganj news
Gopalganj: नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म, हनुमानगढ़ी इलाके के दो युवकों पर FIR दर्ज
Nityanand Rai
'हर-हर महादेव', यूजीसी विवाद पर सवाल होते ही जयकारे लगाने लगे नित्यानंद राय
Bettiah news
बेतिया GMCH मारपीट मामला: पीड़ित विशाल राज आया सामने, डॉक्टरों पर दर्ज कराई प्राथमिकी
Jharkhand news
झारखंड में ओवैसी की पार्टी को मिली मजबूती, पूर्व विधायक अकील अख्तर AIMIM में शामिल
Ranji trophy
Ranji Trophy: बिहार ने मणिपुर को दी करारी शिकस्त, एलीट ग्रुप में की वापसी
Bihar News
Bihar News: गणतंत्र दिवस पर परिवहन विभाग की झांकी को मिला पहला पुरस्कार
Patna NEET Student Death Case
पटना नीट छात्रा मामला: गर्दनीबाग अस्पताल में 6 संदिग्धों का हुआ DNA टेस्ट
UGC Guidelines
कम मेरिट के सिर पर नाचने से लेकर Presumption of guilt तक,क्या गूंजेगी सवर्णों की चीख
Motihari News
मोतिहारी तेजाब कांड! एकतरफा प्यार में पागल युवक ने छात्रा का चेहरा तेजाब से झुलसाया
Motihari News
गणतंत्र दिवस पर गोढ़वा पंचायत की अनोखी पहल, अनुष्का बनीं एक दिन की मुखिया