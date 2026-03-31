Gopalganj News: ईंधन संकट की अफवाहों पर लगाम, एसडीएम ने पेट्रोल पंपों और गैस गोदामों पर मारा छापा

ईंधन आपूर्ति व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त और पारदर्शी बनाए रखने के लिए प्रशासन ने गैस गोदामों और पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण शुरू कर दिया है. इस विशेष जांच अभियान के दौरान अधिकारी न केवल ईंधन की उपलब्धता देख रहे हैं, बल्कि माप-तौल की शुद्धता और उपभोक्ताओं को मिलने वाली सुविधाओं की भी गहन समीक्षा कर रहे हैं. निरीक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टरों और अन्य कागजी दस्तावेजों के रखरखाव की भी जांच की जा रही है. संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी कीमत पर आम जनता को ईंधन के लिए परेशान न होना पड़े.

जिले के उपमंडल मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पूरे क्षेत्र में डीजल, पेट्रोल और एलपीजी के स्टॉक, आवक और बिक्री की स्थिति को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया गया. इस जांच के दौरान यह पाया गया कि अधिकांश पेट्रोल पंपों पर ईंधन की बिक्री सामान्य रूप से चल रही है और आपूर्ति की स्थिति भी संतोषजनक है. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिले में ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है और लोग किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें. आपूर्ति श्रृंखला पर प्रशासन की लगातार पैनी नजर बनी हुई है.

निरीक्षण के दौरान एसडीएम अनिल कुमार ने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि जिले में आने वाले एक महीने की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में डीजल और पेट्रोल उपलब्ध है. उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि कुछ असामाजिक तत्व और बिचौलिए अवैध तरीके से ईंधन की जमाखोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बाजार में कृत्रिम अभाव पैदा हो सके. ऐसे लोगों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन लगातार सख्त जांच कर रहा है और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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एसडीएम ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही उन्होंने आम जनता से एक विशेष अपील भी की है. उन्होंने कहा कि लोग अनावश्यक रूप से ईंधन की खरीद और घर में भंडारण न करें. पैनिक बाइंग की वजह से वितरण व्यवस्था प्रभावित होती है. यदि सभी लोग अपनी जरूरत के हिसाब से ईंधन लेंगे, तो हर उपभोक्ता को समय पर और समान रूप से आपूर्ति मिल सकेगी.