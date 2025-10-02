Advertisement
Gopalganj News: उचकागांव गोलीकांड का पर्दाफाश, दो अपराधी गिरफ्तार

Gopalganj crime News: गोपालगंज जिले के उचकागांव थाना क्षेत्र में हुए गोलीकांड का पुलिस ने त्वरित खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद कर ली गई है. एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ जारी है और पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 02, 2025, 12:02 PM IST

Gopalganj crime News: गोपालगंज जिले के उचकागांव थाना क्षेत्र के बिरवट गांव में दो दिन पूर्व बीडीसी पति वसीरअहमद को गोली मारने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में प्रयुक्त बाइक को भी बरामद कर लिया है. मामला 29 सितंबर की रात का है. वसीर मियां अपने घर के बाहर सो रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी. गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए गोपालगंज के एसपी अवधेश दिक्षीत ने हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था.

एसआईटी ने घटना की जांच शुरू की और लगातार छापेमारी करते हुए महज दो दिनों में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है. फिलहाल दोनों से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के पीछे की पूरी साजिश और बाकी कड़ियों का खुलासा हो सके.

ये भी पढ़ें: दरभंगाः हत्या या हादसा, ज्वेलरी व्यापारी का हाइवे पर 6 टुकड़ों में मिला शव

हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि अनुसंधान के क्रम में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं. गिरफ्तार आरोपियों ने प्रारंभिक पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जिनके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस हमले की वजह पुरानी रंजिश थी या किसी बड़े आपराधिक गिरोह से इसका संबंध जुड़ा हुआ है.

पुलिस के मुताबिक, एस घटना मे गांव के लोगों में भय का माहौल पैदा कर दिया था. हालांकि, आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है. वहीं पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि इस मामलेमे किसी भी आरोपी को बक्शा नहीं जाएगा और जल्द ही पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया जाएगा.

इनपुट: मदेश तिवारी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

