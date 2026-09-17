/गोपालगंज में आपत्तिजनक वीडियो वायरल, पुलिस ने शुरू की जांच, युवक के भाई से हो रही पूछताछ

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Gopalganj News: गोपालगंज में एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है. वायरल वीडियो को लेकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. यह मामला फुलवरिया थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव से जुड़ा है. पुलिस वीडियो की जांच कर रही है और मामले से संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है.
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से मचा हड़कंप
जानकारी के अनुसार, मानिकपुर गांव निवासी काबूल हुसैन के पुत्र सलमान हुसैन से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस के मुताबिक, वायरल वीडियो में कथित तौर पर आपत्तिजनक और देश विरोधी बातें कही गई हैं. सलमान हुसैन भोपाल में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
युवक के भाई से पूछताछ
मामले को लेकर हथुआ एसडीपीओ राजेश कुमार साह ने बताया कि युवक के विरुद्ध थाने में सनहा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने उसके भाई को थाने बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस इस मामले से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है. वहीं, युवक से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है.
मोबाइल बंद मिलने पर संपर्क में परेशानी
एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस ने सलमान हुसैन से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उसका मोबाइल फोन बंद मिला. इसके कारण फिलहाल युवक से सीधे संपर्क नहीं हो पा रहा है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे आपत्तिजनक वीडियो को हटाने के लिए पुलिस स्तर से प्रयास किया जा रहा है. साथ ही, वीडियो की तकनीकी जांच भी की जा रही है. जांच के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: मदेश तिवारी