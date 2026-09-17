/गोपालगंज में आपत्तिजनक वीडियो वायरल, पुलिस ने शुरू की जांच, युवक के भाई से हो रही पूछताछ

मोबाइल बंद मिलने पर संपर्क में परेशानी

एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस ने सलमान हुसैन से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उसका मोबाइल फोन बंद मिला. इसके कारण फिलहाल युवक से सीधे संपर्क नहीं हो पा रहा है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे आपत्तिजनक वीडियो को हटाने के लिए पुलिस स्तर से प्रयास किया जा रहा है. साथ ही, वीडियो की तकनीकी जांच भी की जा रही है. जांच के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.