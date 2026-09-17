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गोपालगंज में आपत्तिजनक वीडियो वायरल, पुलिस ने शुरू की जांच, युवक के भाई से हो रही पूछताछ

Gopalganj News: गोपालगंज के फुलवरिया थाना क्षेत्र में इंजीनियरिंग छात्र से जुड़ा कथित आपत्तिजनक और देश विरोधी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने सनहा दर्ज कर युवक के भाई से पूछताछ शुरू कर दी है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 17, 2026, 06:05 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 06:05 AM IST
गोपालगंज में आपत्तिजनक वीडियो वायरल, पुलिस ने शुरू की जांच, युवक के भाई से हो रही पूछताछ
Image Credit: गोपालगंज में आपत्तिजनक वीडियो वायरल, पुलिस ने शुरू की जांच

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Rupak Mishra

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रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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