/गोपालगंज में अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई पर जानलेवा हमला, हालत गंभीर, पटना रेफर

पुलिस जांच शुरू कर दी है

घटना की सूचना मिलते ही माधोपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध आरोपियों की पहचान कर ली गई है तथा उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. दिनदहाड़े हुई इस वारदात के बाद एक बार फिर बिहार की कानून-व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं.