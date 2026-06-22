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गोपालगंज में अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई पर जानलेवा हमला, हालत गंभीर, पटना रेफर

Pankaj Tripathi Brother Attack: गोपालगंज के बेलसंड गांव में अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई बिजेंद्र नाथ तिवारी पर अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें गोपालगंज सदर अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया.

Written ByRupak Mishra
Published: Jun 22, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:29 AM IST
गोपालगंज में अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई पर जानलेवा हमला, हालत गंभीर, पटना रेफर
Image Credit: गोपालगंज में अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई पर जानलेवा हमला, हालत गंभीर, पटना रेफर

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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