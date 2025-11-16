Advertisement
कारबाइन, कट्टा और कारतूस के साथ बाबर गिरफ्तार, जमीन कब्जाने के लिए जुटाए थे खतरनाक हथियार

Gopalganj Crime News: गोपालगंज जिले में पुलिस ने पटना में सोना लूट के आरोपी बाबर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने यह कार्रवाई वाहन चेंकिंग के दौरान की. गिरफ्तार बाबर के पास से पुलिस को कारबाइन, कट्टा और कारतूस भी बरामद हुआ.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 16, 2025, 08:35 AM IST

पटना के सोना लूट कांड का आरोपी गोपालगंज में गिरफ्तार
पटना के सोना लूट कांड का आरोपी गोपालगंज में गिरफ्तार

Gopalganj News: गोपालगंज पुलिस (Gopalganj Police) ने वाहन जांच के दौरान बाइक सवार से एक कार्बाइन एक देशी कट्टा मैगजीन और कारतूस बरामद किया है. वहीं, मौके से एक अपराधी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने जमीन कब्जा करने के लिए हथियार इकट्ठा किया था.

कार्बाइन, एक कट्टा, मैगजीन, कारतूस और चाकू बरामद
दरअसल, नगर थाना पुलिस तुरकहा में वाहन जांच कर रही थी तभी थावे थाना के हरदिया निवासी बाबर को रोककर तलाशी ली गई, जिसके पास से एक कार्बाइन, एक कट्टा, मैगजीन, कारतूस और चाकू बरामद हुआ. पुलिस की पूछताछ में पता चला कि इसने शहर में एक जमीन खरीदा है जिस पर विवाद है उसी पर कब्जा करने के लिए हथियार इकट्ठा किया है.

गिरफ्तार अपराधी बाबर का आपराधिक इतिहास
गोपालगंज एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी बाबर का आपराधिक इतिहास है. ये पटना में सोना लूट में जेल जा चुका है. अब गोपालगंज में जमीन का काम कर रहा था. इसके कई सफेद कॉलर लोगों के नाम सामने आए हैं जो अपने आप को जनप्रतिनिधि बोलते हैं, लेकिन जमीन के कारोबार में काफी सक्रिय हैं.

रिपोर्ट: मदेश तिवारी

