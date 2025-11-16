कारबाइन, कट्टा और कारतूस के साथ बाबर गिरफ्तार, जमीन कब्जाने के लिए जुटाए थे खतरनाक हथियार

Gopalganj News: गोपालगंज पुलिस (Gopalganj Police) ने वाहन जांच के दौरान बाइक सवार से एक कार्बाइन एक देशी कट्टा मैगजीन और कारतूस बरामद किया है. वहीं, मौके से एक अपराधी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने जमीन कब्जा करने के लिए हथियार इकट्ठा किया था.

कार्बाइन, एक कट्टा, मैगजीन, कारतूस और चाकू बरामद

दरअसल, नगर थाना पुलिस तुरकहा में वाहन जांच कर रही थी तभी थावे थाना के हरदिया निवासी बाबर को रोककर तलाशी ली गई, जिसके पास से एक कार्बाइन, एक कट्टा, मैगजीन, कारतूस और चाकू बरामद हुआ. पुलिस की पूछताछ में पता चला कि इसने शहर में एक जमीन खरीदा है जिस पर विवाद है उसी पर कब्जा करने के लिए हथियार इकट्ठा किया है.

​यह भी पढ़ें: जलेबी खाने गए थे,बम विस्फोट ने छीन ली जिंदगी,दिल्ली ब्लास्ट में बिहार के शख्स की मौत

Add Zee News as a Preferred Source

गिरफ्तार अपराधी बाबर का आपराधिक इतिहास

गोपालगंज एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी बाबर का आपराधिक इतिहास है. ये पटना में सोना लूट में जेल जा चुका है. अब गोपालगंज में जमीन का काम कर रहा था. इसके कई सफेद कॉलर लोगों के नाम सामने आए हैं जो अपने आप को जनप्रतिनिधि बोलते हैं, लेकिन जमीन के कारोबार में काफी सक्रिय हैं.

रिपोर्ट: मदेश तिवारी

यह भी पढ़ें: रामगढ़ में मतगणना के दौरान हुई झड़प के बाद सुरक्षा व्यवस्था सख्त, निकाला फ्लैग मार्च

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!