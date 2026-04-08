लालू यादव का करीबी गंगदयाल यादव गिरफ्तार, भेजा गया जेल

Gopalganj News: गोपालगंज पुलिस की भू-माफिया के खिलाफ कर्रवाई जारी है. पुलिस ने गंगदयाल यादव को गिरफ्तार किया है. गंगदयाल यादव राजद सुप्रीमो लालू यादव का करीबी बताया जाता है. अब उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. ये पहले में भी जमीन से जुड़े मामले में जेल जा चुका है.

दरअसल, नगर थाना पुलिस ने बंजारी रोड निवासी शिक्षक गंगदयाल यादव को उनके घर से गिरफ्तार किया है, उस पर जमीन का पेपर तैयार कर जमीन हड़पने का आरोप लगा है. नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है. इस पर दर्ज पहले के मामले में भी वारंट है.

गोपालगंज एसपी विनय तिवारी ने बताया कि इससे पहले गोपालगंज में एक गैंग एक्टिव था, जो जमीन का फर्जी पेपर बनाकर जमीन पर कब्जा करता है. उसी क्रम में पता चला दो माफिया योगेंद्र पंडित और गंगदयाल यादव का गैंग चलता था. ये पहले भी जेल गए हैं. पता चला कि ये लोग पुनः एक्टिव हो गए हैं. कई मामलों में आम लोगों को परेशान कर रहे हैं. रजिस्ट्री का कागज बनवा रहे और रंगदारी मांग रहे, जिसके बाद गंगदयाल यादव को गिरफ्तार किया गया है.

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उन्होंने बताया कि ये प्रकाश में आया है कि गंगदयाल यादव का उतना बैठना भी पटना तक था और पटना इसका लिंक है, तो किन लोगों के साथ ये उठते बैठाता है. किन लोगों के दम पर ये काम कर रहा था, इसकी जांच की जा रही है.

रिपोर्ट: मदेश तिवारी

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