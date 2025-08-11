Gopalganj Encounter: बिहार में फिर गरजीं पुलिस की बंदूकें! गोपालगंज में विकास कुशवाहा का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली

Gopalganj Encounter: बिहार के गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है. यहां पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में अपराधी विकास कुशवाहा को गोली लगी है. घायल हालत में बदमाश को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना मांझा थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव के पास की है. बताया जा रहा है कि यहां ईट-भट्ठा पर कुछ अपराधी इकट्ठा हुए थे, जिसकी सूचना पर पुलिस पहुंची थी. जिसके पुलिस ने वहां छापा मारा तो बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई. इस दौरान अपराधी विकाश कुशवाहा के पैर में गोली लगी है. उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मौके से पिस्टल व 2 कारतूस 2 खोखा बरामद किए हैं. बता दें कि विकास कुशवाहा ज्वेलरी दुकान में लूटकांड में वांछित था.

खबर अपडेट हो रही है...