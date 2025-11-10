Advertisement
Gopalganj News: दूसरे चरण के मतदान से पहले गोपालगंज में सड़क हादसे को लेकर भारी बवाल, भीड़ ने फूंक दी पुलिस की गाड़ी

Gopalganj News: गोपालगंज के जादोपुर मोड़ पर देर शाम एक सड़क हादसे को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों ने अफवाह फैला दी कि पुलिस की गाड़ी से कुचलकर तीन युवाओं की मौत हो गई है. इसके बाद लोग भड़क गए और पुलिस वाहन को फूंक दिया.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 10, 2025, 07:51 AM IST

Gopalganj News: दूसरे चरण के मतदान से पहले गोपालगंज में सड़क हादसे को लेकर भारी बवाल, भीड़ ने फूंक दी पुलिस की गाड़ी

Gopalganj News: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल यानी मंगलवार (11 नवंबर) को वोटिंग होनी है. इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. मतदान से पहले गोपालगंज जिले में भारी बवाल हो गया. यहां सड़क हादसे से जुड़ी अफवाह से लोग भड़क गए और कुछ उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी फूंक दी. बताया जा रहा है कि गोपालगंज शहर के जादोपुर मोड़ पर रविवार (09 नवंबर) की देर शाम एक बड़ा सड़क हादसा हुआ. यहां पुलिस वाहन की टक्कर से एक बाइक पर सवार तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए. घायलों को तुरंत सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने घायलों के मरने की अफवाह फैला दी. जिसके बाद मौके पर मौजूद भीड़ भड़क गई और पुलिस के वाहन को आग के हवाले कर कर दिया.

पुलिस गाड़ी से तीन युवकों की मौत की अफवाह से माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया. उग्र भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा. कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण पाया. वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही एसपी अवधेश दीक्षित भी घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने अफवाह फैलाने वालों और पुलिस की गाड़ी फूंकने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. जिसके बाद आरोपियों की पहचान की जानी, शुरू हो गई है. पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है.

एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि दुर्घटना में घायलों की पहचान नगर थाना के लखपतिया मोड निवासी नंदू चौहान, एकडेरवा गांव निवासी आयशन अली और राज हुसैन के रूप में हुई है. उन्होंने बताया कि हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है.

