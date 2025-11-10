Gopalganj News: दूसरे चरण के मतदान से पहले गोपालगंज में सड़क हादसे को लेकर भारी बवाल, भीड़ ने फूंक दी पुलिस की गाड़ी

Gopalganj News: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल यानी मंगलवार (11 नवंबर) को वोटिंग होनी है. इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. मतदान से पहले गोपालगंज जिले में भारी बवाल हो गया. यहां सड़क हादसे से जुड़ी अफवाह से लोग भड़क गए और कुछ उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी फूंक दी. बताया जा रहा है कि गोपालगंज शहर के जादोपुर मोड़ पर रविवार (09 नवंबर) की देर शाम एक बड़ा सड़क हादसा हुआ. यहां पुलिस वाहन की टक्कर से एक बाइक पर सवार तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए. घायलों को तुरंत सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने घायलों के मरने की अफवाह फैला दी. जिसके बाद मौके पर मौजूद भीड़ भड़क गई और पुलिस के वाहन को आग के हवाले कर कर दिया.

पुलिस गाड़ी से तीन युवकों की मौत की अफवाह से माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया. उग्र भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा. कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण पाया. वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही एसपी अवधेश दीक्षित भी घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने अफवाह फैलाने वालों और पुलिस की गाड़ी फूंकने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. जिसके बाद आरोपियों की पहचान की जानी, शुरू हो गई है. पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है.

ये भी पढ़ें- CM नीतीश के शहर में नर्स पर एसिड अटैक से हड़कंप! पुलिस खंगाल रही CCTV फुटेज

Add Zee News as a Preferred Source

एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि दुर्घटना में घायलों की पहचान नगर थाना के लखपतिया मोड निवासी नंदू चौहान, एकडेरवा गांव निवासी आयशन अली और राज हुसैन के रूप में हुई है. उन्होंने बताया कि हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!