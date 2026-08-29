/गोपालगंज में दर्दनाक हादसा: सेप्टिक टैंक का सेंट्रिंग खोलने के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से चार मजदूरों की मौत

जानकारी के अनुसार, सवनहीं गांव निवासी रेशमा खातून के नए मकान का निर्माण कार्य चल रहा था. मकान में शौचालय के लिए सेप्टिक टैंक बनाया गया था. शनिवार को चार मजदूर सेप्टिक टैंक के अंदर शटरिंग खोलने के लिए पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि सबसे पहले दो मजदूर टैंक के अंदर उतरे. अंदर जाते ही ऑक्सीजन की कमी और जहरीली गैस के कारण उनका दम घुटने लगा और दोनों बेहोश हो गए.