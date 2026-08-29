/गोपालगंज में दर्दनाक हादसा: सेप्टिक टैंक का सेंट्रिंग खोलने के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से चार मजदूरों की मौत

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Gopalganj News: बिहार के गोपालगंज में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां शौचालय की सेप्टिक टैंक का सेंट्रिंग खोलने गए चार मजदूरों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई. घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के सवनहीं गांव की है. हादसे के बाद गांव से लेकर अस्पताल तक अफरा-तफरी मच गई. मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
जानकारी के अनुसार, सवनहीं गांव निवासी रेशमा खातून के नए मकान का निर्माण कार्य चल रहा था. मकान में शौचालय के लिए सेप्टिक टैंक बनाया गया था. शनिवार को चार मजदूर सेप्टिक टैंक के अंदर शटरिंग खोलने के लिए पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि सबसे पहले दो मजदूर टैंक के अंदर उतरे. अंदर जाते ही ऑक्सीजन की कमी और जहरीली गैस के कारण उनका दम घुटने लगा और दोनों बेहोश हो गए.
दोनों मजदूरों को मुश्किल में देखकर उन्हें बचाने के लिए दो अन्य मजदूर भी सेप्टिक टैंक के अंदर उतर गए. लेकिन वे भी जहरीली गैस की चपेट में आ गए और बेहोश होकर अंदर गिर पड़े. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. सभी मजदूरों को बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया.
मृतकों की पहचान गोपालपुर थाना क्षेत्र के सवनहीं गांव निवासी बंटी बैठा उर्फ राकेश बैठा, जावेद आलम उर्फ टीपू, उमेश यादव और गिदहा गांव निवासी शबे आलम के रूप में हुई है. घटना के बाद मृतकों के घरों में मातम पसरा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है.
रिपोर्ट: मदेश तिवारी