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गोपालगंज में दर्दनाक हादसा: सेप्टिक टैंक का सेंट्रिंग खोलने के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से चार मजदूरों की मौत

Gopalganj News: गोपालगंज के सवनहीं गांव में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया. सेप्टिक टैंक का सेंट्रिंग खोलने गए चार मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 29, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 04:01 PM IST
गोपालगंज में दर्दनाक हादसा: सेप्टिक टैंक का सेंट्रिंग खोलने के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से चार मजदूरों की मौत
Image Credit: गोपालगंज में सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस की की चपेट में आने से चार मजदूरों की मौत

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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