Gopalganj News: गोपालगंज में 'शोले' स्टाइल ड्रामा; हथकड़ी में आया 'वीरू' तब उतरी 'बसंती', जानें मामला

Gopalganj News: प्यार में इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, जिसका उदाहरण भोरे थाना क्षेत्र के बनकटा जागीरदारी गांव में देखने को मिला. यहां एक युवती अपने प्रेमी की रिहाई की मांग के लिए टावर पर चढ़ गई. इस दौरान मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई.
Gopalganj News: आपने फिल्म 'शोले' में वीरू को बसंती के लिए पानी की टंकी पर चढ़ते तो देखा ही होगा, लेकिन गोपालगंज में इसका 'रिवर्स वर्जन' देखने को मिला है. यहां 'बसंती' अपने 'वीरू' की रिहाई के लिए टावर पर जा बैठी. शुक्रवार (6 मार्च) की सुबह गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र के बनकटा जागीरदारी गांव में एक युवती अपने प्रेमी की रिहाई की मांग को लेकर गगनचुंबी मोबाइल टावर पर चढ़ गई. घंटों चले इस ड्रामे के बाद पुलिस को मजबूरन हिरासत में लिए गए प्रेमी को हथकड़ी समेत टावर के नीचे लाना पड़ा.
घर से लापता हो गई थी अर्पिता
बनकटा मल गांव निवासी संजय गोंड की पुत्री अर्पिता कुमारी का प्रेम प्रसंग गांव के ही पवन चौहान के साथ पिछले काफी समय से चल रहा था. गुरुवार (5 मार्च) की रात अर्पिता अचानक अपने घर से लापता हो गई. परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन जब वह नहीं मिली, तो उन्होंने पवन चौहान पर अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रेमी पवन चौहान को हिरासत में ले लिया और उसे थाने ले आई.
पुलिस को करना पड़ा ये काम
शुक्रवार की सुबह जब ग्रामीणों की नजर बनकटा जागीरदारी स्थित मोबाइल टावर पर पड़ी, तो उनके होश उड़ गए. अर्पिता टावर की ऊंचाई पर बैठी थी. देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. युवती की मांग थी कि पवन को रिहा किया जाए और उन दोनों की शादी कराई जाए. घटना की सूचना मिलते ही भोरे थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. काफी समझाने-बुझाने के बाद भी जब अर्पिता नीचे उतरने को तैयार नहीं हुई, तो पुलिस ने एक अनोखा तरीका अपनाया. पुलिस हाजत में बंद पवन चौहान को हथकड़ी लगी हालत में ही जीप से टावर के पास लाया गया, तब जाकर युवती नीचे उतरी और मामला शांत हुआ.
रिपोर्ट: मदेश तिवारी