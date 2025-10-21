Advertisement
आखिरी वक्त में हुआ 'खेला', जनसुराज उम्मीदवार ने पलटी मारी, BJP को दिया समर्थन

Bihar Chunav 2025: गोपालगंज विधानसभा चुनाव में रोमांचक मोड़ सामने आ गया, जहां जनसुराज के प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी को माला पहनाकर आशीर्वाद दे दिया. अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 21, 2025, 09:12 AM IST

नामांकन वापसी के साथ 'पलटी' जनसुराज, बीजेपी उम्मीदवार का खुलेआम समर्थन
नामांकन वापसी के साथ 'पलटी' जनसुराज, बीजेपी उम्मीदवार का खुलेआम समर्थन

Gopalganj Assembly Seat: गोपालगंज विधानसभा चुनाव में उस वक्त एक अप्रत्याशित मोड़ सामने आया, जब जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार डॉ. शशि शेखर सिन्हा ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया. नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन डॉ. सिन्हा अचानक बीजेपी के प्रत्याशी सुभाष सिंह को माला पहनाकर मिले और उन्हें चुनाव में जीत का आशीर्वाद दिया, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई.

दरअसल, गोपालगंज सदर विधानसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा विधायक कुसुम देवी का टिकट काटकर जिला परिषद अध्यक्ष सुभाष सिंह को उम्मीदवार बनाया है. वहीं, बागी होकर कुसुम देवी के बेटे ने भी निर्दलीय नामांकन दाखिल किया था.

वहीं, जनसुराज पार्टी के संस्थापक सदस्य और वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. शशि शेखर सिन्हा ने भी इस सीट से नामांकन भरा था. नाम वापसी के अंतिम दिन उनके अचानक नामांकन वापस लेने और बीजेपी प्रत्याशी को आशीर्वाद देने के कदम ने जनसुराज पार्टी को बड़ा झटका दिया है.

इस घटना से गोपालगंज में जन सुराज पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि नाम वापसी के बाद पार्टी अब दूसरा उम्मीदवार नहीं उतार सकती. यह कदम न केवल जन सुराज के लिए एक बड़ा झटका है, बल्कि इसने गोपालगंज के चुनावी समीकरण को भी बदल दिया है, जिससे बीजेपी को एक बड़ी राहत मिली है.

रिपोर्ट: मदेश तिवारी

