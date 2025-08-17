Kuchaikote Assembly Seat: कुचायकोट सीट पर JDU के अमरेंद्र पांडेय लगा चुके हैं जीत का हैट्रिक, क्या 2025 में भी जारी रहेगा सिलसिला?
Kuchaikote Assembly Seat: कुचायकोट सीट पर JDU के अमरेंद्र पांडेय लगा चुके हैं जीत का हैट्रिक, क्या 2025 में भी जारी रहेगा सिलसिला?

Kuchaikote Assembly Seat: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में गोपालगंज की कुचायकोट सीट पर मुकाबला राजनीतिक के साथ-साथ स्थानीय मुद्दों पर भी केंद्रित है. बाढ़ से राहत, बंद पड़ी सासामुसा चीनी मिल और रोजगार यहां की प्रमुख समस्याएं हैं.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 17, 2025, 11:28 PM IST

Kuchaikote Assembly Seat: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी जोरों पर है. ऐसे में गोपालगंज जिले की कुचायकोट विधानसभा सीट एक बार फिर सियासी पारे को गर्म करने वाली है. पिछले कई चुनावों से यहां जदयू के अमरेंद्र पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय का दबदबा रहा है. उन्होंने 2020 के चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता काली पांडेय को 20,600 वोटों से शिकस्त दी थी. लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि स्थानीय समस्याओं पर भी केंद्रित रहने वाला है.

बाढ़ और बंद चीनी मिल अहम मुद्दे
कुचायकोट विधानसभा के कई गांव हर साल गंडक नदी के कटाव और बाढ़ की चपेट में आकर उजड़ जाते हैं. दर्जनों गांव प्रभावित होते हैं, लेकिन अब तक स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. स्थानीय जनता की सबसे बड़ी मांग है कि इलाके में पक्का बांध बने ताकि हर साल आने वाली इस आपदा से उन्हें निजात मिल सके.

वहीं, सासामुसा चीनी मिल की बंदी भी यहां एक बड़ा चुनावी मुद्दा है. यह मिल पिछले 6 साल से बंद पड़ी है और इसमें कार्यरत कर्मियों और गन्ना किसानों के करोड़ों रुपये बकाया हैं. जनता की मांग है कि मिल को पुनः शुरू किया जाए, जिससे इलाके में रोजगार के नए रास्ते खुलें और गन्ना किसानों को राहत मिल सके.

जातीय समीकरण और दावेदार
इस सीट पर ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं, जबकि कुशवाहा, स्वर्ण और दलित मतदाताओं की भी बड़ी भागीदारी है. ऐसे में सभी दल जातीय संतुलन साधने की कोशिश में जुटे हैं. प्रमुख दावेदारों की बात करें तो, जदयू से अमरेंद्र पांडेय उर्फ पप्पू मैदान में हो सकते हैं. कांग्रेस से काली पांडेय या धनंजय राय. राजद ने सुनीता कुशवाहा को मैदान में उतारने की तैयारी की है

सियासी स्थिति और मतदाता आंकड़े
जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 2 पर जदयू, 2 पर भाजपा और 2 पर राजद का कब्जा है. कुचायकोट में कुल 3,39,062 मतदाता हैं, जिनमें 1,73,496 पुरुष, 1,65,539 महिला और 27 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

