Gopalganj News: जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडेय और सतीश पांडेय के ठिकानों पर छापेमारी, गैरजमानती वारंट के बाद पुलिस का एक्शन

Gopalganj News: जदयू विधायक अमरेंद्र पाण्डेय और उनके भाई सतीश पाण्डेय के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है. एसपी विनय तिवारी के नेतृत्व में छापेमारी हो रही है. बता दें कि कोर्ट से गैरजमानती वारंट किया है. 4 भू माफिया को जेल भेजा गया है.
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Gopalganj News: गोपालगंज में जनता दल यूनाइटेड (JDU) के विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय और उनके बड़े भाई बाहुबली सतीश पांडेय की मुश्किलें बढ़ गई हैं. बिहार पुलिस ने आज (13 अप्रैल) विधायक और उनके भाई के ठिकानों पर बड़ी छापेमारी शुरू कर दी है. यह कार्रवाई जमीन पर अवैध कब्जे और फर्जी कागजात तैयार करने से जुड़े मामले में की जा रही है.
अवैध कब्जा करने का मामला
कुछ समय पहले कुचायकोट थाने में जमीन का फर्जी पेपर बनाकर उस पर अवैध कब्जा करने का मामला दर्ज हुआ था. इस मामले में कुल 7 लोगों को नामजद किया गया था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. हालांकि, मिली जानकारी के अनुसार, विधायक अमरेंद्र पांडेय, उनके भाई सतीश पांडेय और सीए राहुल फरार हैं. आरोपियों के पुलिस के समक्ष पेश न होने के कारण कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था.
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कोने-कोने की तलाशी ले रही पुलिस
वारंट जारी होने के बाद, पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के नेतृत्व में पुलिस की भारी टीम ने विधायक के हथुआ स्थित पेट्रोल पंप वाले आवास और तुलसिया स्थित उनके पैतृक आवास पर एक साथ छापेमारी की है. पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है. पुलिस की टीमें घर के कोने-कोने की तलाशी ले रही हैं और संबंधित दस्तावेजों को खंगाल रही हैं. इस छापेमारी से जिले के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है.
रिपोर्ट: मदेश तिवारी
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