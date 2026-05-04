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65 साल की उम्र में मुजरा का आनंद लेते नजर आए अनंत सिंह, नर्तकी की नाच देख बजा रहे ताली

JDU MLA Anant Singh News: मोकामा के दबंग जदयू विधायक अनंत सिंह 2 दिनों से गोपालगंज जिले के हथुआ प्रखंड के सेमराव में कुख्यात गुड्डू राय के घर उपनयन संस्कार में शामिल होने अनंत सिंह पहुंचे हैं. यहां पर वह मुजरा का आनंद लेते नजर आए.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 04, 2026, 11:45 AM IST

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65 साल की उम्र में मुजरा का आनंद लेते नजर आए अनंत सिंह
65 साल की उम्र में मुजरा का आनंद लेते नजर आए अनंत सिंह

JDU MLA Anant Singh: उम्र 65 साल...दिल 17 साल वाला...और अंदाज राजाओं वाला! जी हां, कुछ इस अंदाज में जदयू विधायक अनंत सिंह मुजरा देखते हुए नजर आए. अनंद सिंह का ये अंदाज जब सोशल मीडिया पर वीडियो के तौर पर सामने आया, तो बिहार की सिसायत में हलचल मच गई. खैर, वैसे भी अनंत सिंह अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं. जो सियासी सुर्खियां बनती हैं.

दरअसल, मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह इन दिनों गोपालगंज के दौरे पर हैं. मौका था हथुआ प्रखंड के सेमराव गांव में कुख्यात गुड्डू राय के घर आयोजित उपनयन संस्कार का, लेकिन इस धार्मिक अनुष्ठान के बाद जो हुआ, उसने अनंत सिंह के रौब की यादें ताजा कर दीं है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कार्यक्रम में मुजरा का आयोजन किया गया था. यहां एक तरफ नर्तकियां ठुमके लगा रही थीं. वहीं, दूसरी तरफ भीड़ में मौजूद कई लोग खुलेआम हथियार लहराते हुए डांस कर रहे थे और जदयू विधायक अनंत सिंह मुजरा का आनंत ले रहे हैं और ताली बजा रहे हैं.

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वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि विधायक अनंत सिंह बैठे हुए हैं और मुजरा देख रहे हैं. जब नर्तकी उनके पास आकर नाचती है, तो वे ताली बजा अपनी खुशी का इजहार करते हैं, जबकि पीछे लोग नोटों की बारिश कर रहे हैं.

रिपोर्ट: मदेश तिवारी

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