Bhorey Assembly Seat: भोरे सीट पर 2020 में JDU को मिली थी जीत, 2025 में कैसा रहेगा सियासी समीकरण? समझिए
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2885591
Zee Bihar JharkhandBH Gopalganj

Bhorey Assembly Seat: भोरे सीट पर 2020 में JDU को मिली थी जीत, 2025 में कैसा रहेगा सियासी समीकरण? समझिए

Bhorey Assembly Seat: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में गोपालगंज की भोरे सीट पर मुकाबला रोचक होने वाला है. सीमावर्ती इस क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी समस्याएं प्रमुख मुद्दे हैं.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 17, 2025, 11:56 PM IST

Trending Photos

भोरे विधानसभा सीट
भोरे विधानसभा सीट

Bhorey Assembly Seat: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच गोपालगंज जिले की भोरे विधानसभा सीट चर्चाओं में है. उम्मीद है इस बार भी यहां का चुनावी मुकाबला काफी रोचक और मुद्दों पर आधारित होने वाला है. यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील मानी जाती है. 2020 के चुनाव में जदयू के सुनील कुमार ने महज 400 वोटों से माले के जितेंद्र पासवान को हराकर सीट अपने नाम की थी, लेकिन इस बार मुकाबला कहीं अधिक कड़ा नजर आ रहा है.

यह भी पढ़ें: कुचायकोट सीट पर JDU लगा चुकी हैं हैट्रिक, क्या 2025 में भी जारी रहेगा सिलसिला?

विकास की राह में पिछड़ा इलाका
भोरे विधानसभा क्षेत्र बिहार का अंतिम छोर है और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है. यह भौगोलिक स्थिति इसे विकास से दूर रखती है. जिला मुख्यालय से दूरी 50 किलोमीटर से अधिक है, न रेल सुविधा है और न ही कोई प्रभावी औद्योगिक आधार. क्षेत्रवासी लंबे समय से भोरे-कटेया को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए हाईवे निर्माण की मांग कर रहे हैं. इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी, रोजगार के अवसरों का अभाव और यूपी सीमा से सटे होने के कारण अपराध का बढ़ता ग्राफ भी जनता के लिए चिंता का विषय है.

प्रमुख दावेदार और जातीय समीकरण
भोरे सीट पर इस बार जदयू से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, माले से जितेंद्र पासवान, भाजपा से इंद्रदेव मांझी और जनसुराज से प्रीति किन्नर मैदान में उतर सकते हैं. जातीय समीकरण की बात करें तो ब्राह्मण और कुशवाहा मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं, जबकि दलित और भूमिहार समुदाय की संख्या भी प्रभावी है.

वोटर्स और राजनीतिक स्थिति
भोरे विधानसभा में कुल 3,67,710 मतदाता हैं, जिनमें 1,87,173 पुरुष, 1,80,524 महिला और 13 थर्ड जेंडर शामिल हैं. जिले की कुल 6 विधानसभा सीटों में से भोरे सहित 2 पर जदयू, 2 पर भाजपा और 2 पर राजद का कब्जा है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Bhorey Assembly SeatGopalganjBihar politics

Trending news

Bhorey Assembly Seat
भोरे सीट पर 2020 में JDU को मिली थी जीत, 2025 में कैसा रहेगा सियासी समीकरण?
Kuchaikote Assembly Seat
कुचायकोट सीट पर JDU लगा चुकी हैं हैट्रिक, क्या 2025 में भी जारी रहेगा सिलसिला?
patna news
पटना में एनकाउंटर! कुख्यात अपराधी विजय सहनी के पैर में लगी गोली
Samastipur News
करंट लगने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, बिजली विभाग की लापरवाही से मचा कोहराम
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर के कटरा में दर्दनाक हादसा, पानी भरे गड्ढे में डूबकर पांच मासूमों की मौत
Ranchi News
रांची में रिम्स-टू की जमीन को लेकर सियासत गरमाई, 24 अगस्त को हल जोतेंगे चंपई सोरेन
Jharkhand news
गोड्डा एनकाउंटर केस पर भाजपा हमलावर, अर्जुन मुंडा ने कहा पुलिस की कहानी झूठी
Prashant Kishor
'सिर्फ चुनाव के समय याद आता है बिहार' राहुल गांधी की बिहार यात्रा पर PK का तंज
CP Radhakrishnan
कौन हैं सीपी राधाकृष्णन? जो झारखंड के राज्यपाल रह चुके और अब उपराष्ट्रपति उम्मीदवार
Manoj Jha
चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर RJD सांसद मनोज झा का हमला, कहा- नहीं मिला जवाब
;