Bhorey Assembly Seat: भोरे सीट पर 2020 में JDU को मिली थी जीत, 2025 में कैसा रहेगा सियासी समीकरण? समझिए

Bhorey Assembly Seat: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच गोपालगंज जिले की भोरे विधानसभा सीट चर्चाओं में है. उम्मीद है इस बार भी यहां का चुनावी मुकाबला काफी रोचक और मुद्दों पर आधारित होने वाला है. यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील मानी जाती है. 2020 के चुनाव में जदयू के सुनील कुमार ने महज 400 वोटों से माले के जितेंद्र पासवान को हराकर सीट अपने नाम की थी, लेकिन इस बार मुकाबला कहीं अधिक कड़ा नजर आ रहा है.

विकास की राह में पिछड़ा इलाका

भोरे विधानसभा क्षेत्र बिहार का अंतिम छोर है और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है. यह भौगोलिक स्थिति इसे विकास से दूर रखती है. जिला मुख्यालय से दूरी 50 किलोमीटर से अधिक है, न रेल सुविधा है और न ही कोई प्रभावी औद्योगिक आधार. क्षेत्रवासी लंबे समय से भोरे-कटेया को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए हाईवे निर्माण की मांग कर रहे हैं. इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी, रोजगार के अवसरों का अभाव और यूपी सीमा से सटे होने के कारण अपराध का बढ़ता ग्राफ भी जनता के लिए चिंता का विषय है.

प्रमुख दावेदार और जातीय समीकरण

भोरे सीट पर इस बार जदयू से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, माले से जितेंद्र पासवान, भाजपा से इंद्रदेव मांझी और जनसुराज से प्रीति किन्नर मैदान में उतर सकते हैं. जातीय समीकरण की बात करें तो ब्राह्मण और कुशवाहा मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं, जबकि दलित और भूमिहार समुदाय की संख्या भी प्रभावी है.

वोटर्स और राजनीतिक स्थिति

भोरे विधानसभा में कुल 3,67,710 मतदाता हैं, जिनमें 1,87,173 पुरुष, 1,80,524 महिला और 13 थर्ड जेंडर शामिल हैं. जिले की कुल 6 विधानसभा सीटों में से भोरे सहित 2 पर जदयू, 2 पर भाजपा और 2 पर राजद का कब्जा है.

