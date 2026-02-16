Gopalganj News: सासामुसा चीनी मिल के दिन फिरेंगे? कर्नाटक की कंपनी ने दिखाई दिलचस्पी; हजारों किसानों को जगी उम्मीद

Gopalganj News: गोपालगंज के सासामुसा चीनी मिल के दोबारा चालू होने की उम्मीद एक बार फिर जगी हैं. 2021 में बंद हुए इस मिल की भूमि और संपत्ति की नीलामी के बावजूद, क्षेत्र के हजारों किसान और मजदूर आज भी अपने बकाया भुगतान और मिल के फिर से चलने होने के इंतजार में बैठे हैं. वही, अब कर्नाटक की कंपनी, निरानी ग्रुप ने राज्य के मुख्य सचिव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिल को पुनः शुरू करने पर चर्चा की है, इसके बाद से ही स्थानीय लोगों में एक नई उम्मीद जाग उठी है.

हजारों परिवार आर्थिक संकट में

सासामुसा चीनी मिल की स्थापना 1935 में हुई थी और ये साल 2021 में बंद हो गई. मिल के बंद होने के कारण किसानों का 46 करोड़ रुपये और मजदूरों का 9 करोड़ रुपये बकाया हो गया, जिससे हजारों परिवार आर्थिक संकट में आ गए. मिल बंद होने के बाद से, प्रभावित किसान और मजदूर लगातार जिला प्रशासन और गन्ना विभाग के चक्कर काट रहे हैं. इस बीच, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने मिल और उसकी जमीन की नीलामी भी कर दी थी.

किसानों और मजदूरों को राहत

अब कर्नाटक स्थित निरानी ग्रुप ने राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सासामुसा चीनी मिल को दोबारा चालू करने की संभावनाओं पर चर्चा की है. इस महत्वपूर्ण बातचीत ने क्षेत्र के हजारों किसानों और मजदूरों को बड़ी राहत की सांस दी है, जो लंबे समय से अपने बकाये के भुगतान और मिल के पुनरुद्धार की प्रतीक्षा कर रहे थे. मिल के कर्मचारी अपने वेतन और अन्य बकायों का इंतजार कर रहे हैं, तो वही किसान भी प्रशासन और अदालतों का रुख कर रहे हैं. उनकी इच्छा है कि मिल जल्द से जल्द चालू हो और उनके लंबित बकाये का भुगतान भी सुनिश्चित हो.

