Barauli Assembly Seat: बरौली सीट पर 2020 में खिला था कमल, क्या इस बार भी BJP का दबदबा रहेगा कायम? समझिए समीकरण

Barauli Assembly Seat: बिहार के गोपालगंज जिले की बरौली विधानसभा सीट आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में एक बार चर्चाओं में है. दरअसल, यह क्षेत्र न केवल सामाजिक और भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहां के मुद्दे भी जनता के लिए बेहद संवेदनशील हैं. बरौली और मांझा प्रखंड के कई गांव गंडक नदी के किनारे बसे हैं, जिससे हर साल आने वाली बाढ़ यहां तबाही मचाती है. इसके बावजूद अब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है. साथ ही, बरौली विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, जिससे छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है. यही नहीं, बरौली को अनुमंडल बनाने की मांग भी वर्षों से उठ रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है.

राजनीतिक समीकरण और प्रत्याशी

2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के रामप्रवेश राय ने राजद के रेयाजुल हक राजू को 14 हजार वोटों से हराया था. इससे पहले 2015 में राजद के मोहम्मद नेमतुल्लाह ने रामप्रवेश राय को पराजित किया था, जबकि 2010 में रामप्रवेश राय विजयी रहे थे. इस बार भी भाजपा से रामप्रवेश राय मैदान में दिख रहे हैं, जबकि राजद से जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह और जनसुराज से फैज अहमद मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं.

बरौली का जातीय समीकरण भी चुनाव को दिलचस्प बनाता है. यह क्षेत्र मुस्लिम-यादव (एम-वाई) बहुल है, जो पारंपरिक रूप से राजद के वोट बैंक माने जाते हैं. वहीं, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित मतदाता भी बड़ी संख्या में हैं, जो चुनावी नतीजों को निर्णायक रूप दे सकते हैं.

जनता की मांगें

बरौली के लोग इस चुनाव में केवल जातीय समीकरण नहीं, बल्कि ठोस विकास को मुद्दा बनाए हुए हैं. डिग्री कॉलेज की स्थापना, बाढ़ नियंत्रण, रोजगार के अवसर, थावे-छपरा रेलखंड पर बेहतर रेल सुविधाएं और रतन सराय में ट्रेनों के ठहराव जैसी मांगें आम जनता के लिए अहम हैं.

जिले में राजनीतिक स्थिति

गोपालगंज जिले की कुल छह विधानसभा सीटों में से दो पर भाजपा (बरौली और गोपालगंज), दो पर जदयू (कुचायकोट और भोरे) और दो पर राजद (बैकुंठपुर और हथुआ) काबिज है. ऐसे में बरौली सीट सभी दलों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है. 2025 के चुनाव में यहां मुद्दों की राजनीति बनाम जातीय समीकरण के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है. जनता की नजर इस बार विकास कार्यों और वादों के धरातल पर अमल पर टिकी है.

