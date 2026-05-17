पति से अनबन, मायके में आशिकी और फिर खूनी खेल, प्रेमी को मिली शादीशुदा प्रेमिका से मिलने की सजा मौत

Gopalganj Crime News: गोपालगंज जिले में एक प्रेमी को शादीशुदा प्रेमिका से रात के अंधेरे में मिलने की सजा मौत मिली. प्रेमिका के परिजनों ने दोनों को रंगेहाथ पकड़ लिया, जिसके बाद प्रेर्मी की बांधकर पिटाई कर दी.
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Gopalganj News: गोपालगंज में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने देर रात उसके घर पहुंचे प्रेमी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृत प्रेमी का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. वहीं, एफएसएल की टीम घटनास्थल पर जांच कर साक्ष्य इकट्ठा कर रही है.
घटना शनिवार देर रात महमदपुर थाना क्षेत्र के मझवालिया गांव की है, जहां एक घर में प्रेमिका से मिलने 24 साल के बादल सिंह नाम का युवक आया था. प्रेमिका के परिजनों ने दोनों को रंगेहाथ पकड़ लिया, जिसके बाद प्रेर्मी की बांधकर पिटाई कर दी. पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंचती तबतक प्रेमी की मौत हो गई थी.
एसडीपीओ सिधवलिया राजेश कुमार ने बताया कि महमदपुर थाना क्षेत्र के मझवालिया गांव में अनिल सिंह के यहां उनकी पुत्री काजल कुमारी से मिलने उसका प्रेमी पहुंचा था, जिसकी हत्या कर दी गई है. मृतक बादल सिंह गोविंदगंज थाना क्षेत्र का निवासी था. मझवालिया गांव निवासी काजल से उसका प्रेम प्रसंग था, जिससे मिलने पहुंचा था, तभी काजल और उसकी मां ने मार डाला, काजल शादीशुदा है उसका एक बच्चा है, पति से संबंध ठीक नहीं है. फिलहाल, मायके में रह रही थी.
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. वहीं, काजल कुमारी और उसकी मां को हिरासत में ले लिया है. पीड़ित परिवार के आवेदन पत्र अग्रिम कार्रवाई की जायेगी.
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