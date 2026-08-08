Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Gopalganj
  • /BPSC TRE-4 पर बड़ा अपडेट: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी बोले- त्रुटि हुई दूर, जल्द घोषित होगी परीक्षा तिथि

BPSC TRE-4 पर बड़ा अपडेट: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी बोले- त्रुटि हुई दूर, जल्द घोषित होगी परीक्षा तिथि

बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी गोपालगंज के दो दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है. TRE-4 के संबंध में उन्होंने कहा कि राज्य में भर्ती प्रक्रिया को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच BPSC ने स्पष्टीकरण जारी किया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 08, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 01:46 PM IST
BPSC TRE-4 पर बड़ा अपडेट: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी बोले- त्रुटि हुई दूर, जल्द घोषित होगी परीक्षा तिथि
Image Credit: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी (जी मीडिया)

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बगहा में गंडक का तांडव: एक ही महीने में दूसरी बार बाढ़, 250 से अधिक घर प्रभावित
2
3
4
5