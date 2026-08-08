/BPSC TRE-4 पर बड़ा अपडेट: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी बोले- त्रुटि हुई दूर, जल्द घोषित होगी परीक्षा तिथि

उन्होंने कहा कि हालांकि, आयोग ने यह जरूर बताया कि शिक्षा विभाग से प्राप्त मूल अधियाचना में कुछ त्रुटियां थीं. इन कमियों को सुधारने के लिए बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को आधिकारिक पत्र लिखा था, ताकि भविष्य में इस बहाली प्रक्रिया में कोई अड़चन न आए. गोपालगंज में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इस मामले पर बात करते हुए बताया कि TRE-4 की अधियाचना में त्रुटि सुधार को लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक को बीपीएससी का पत्र मिला था. शिक्षा विभाग ने तत्परता दिखाते हुए उस त्रुटि को पूरी तरह ठीक कर लिया है और संशोधित रिपोर्ट वापस आयोग को भेज दी गई है.