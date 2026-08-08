/BPSC TRE-4 पर बड़ा अपडेट: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी बोले- त्रुटि हुई दूर, जल्द घोषित होगी परीक्षा तिथि

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बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों युवा अभ्यर्थियों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अपने दो दिवसीय गोपालगंज दौरे के दौरान शिक्षक भर्ती के चौथे चरण यानी 'BPSC TRE-4' की बहाली को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है. मंत्री ने बताया कि बिहार में TRE-4 को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच बीपीएससी ने बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है. आयोग ने इस बात का खंडन किया है कि शिक्षा विभाग की ओर से भेजी गई TRE-4 की अधियाचना को बीपीएससी ने वापस कर दिया है.
उन्होंने कहा कि हालांकि, आयोग ने यह जरूर बताया कि शिक्षा विभाग से प्राप्त मूल अधियाचना में कुछ त्रुटियां थीं. इन कमियों को सुधारने के लिए बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को आधिकारिक पत्र लिखा था, ताकि भविष्य में इस बहाली प्रक्रिया में कोई अड़चन न आए. गोपालगंज में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इस मामले पर बात करते हुए बताया कि TRE-4 की अधियाचना में त्रुटि सुधार को लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक को बीपीएससी का पत्र मिला था. शिक्षा विभाग ने तत्परता दिखाते हुए उस त्रुटि को पूरी तरह ठीक कर लिया है और संशोधित रिपोर्ट वापस आयोग को भेज दी गई है.
इसके साथ ही मंत्री ने एक और जानकारी देते हुए कहा कि TRE-4 में कुछ छूटे हुए विषयों को शामिल करने के लिए अगले एक-दो दिनों के भीतर एक सप्लीमेंट्री अधियाचना भी बीपीएससी को भेज दी जाएगी. शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि इसके बाद आयोग को परीक्षा की तिथि और विस्तृत शेड्यूल घोषित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. मंत्री ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया कि बीपीएससी अपनी तैयारियों में पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है और इस विषय पर उनकी आयोग के अध्यक्ष से व्यक्तिगत रूप से सकारात्मक बातचीत भी हुई है. जल्द ही बिहार में शिक्षकों की एक और बड़ी बहाली देखने को मिलेगी.
रिपोर्ट: मदेष तिवारी