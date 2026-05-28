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गोपालगंज: बकरे की कुर्बानी के लिए जैसे ही उठाया हथियार, सीने में उठा तेज दर्द और थम गईं सांसें

Gopalganj News: गोपालगंज में एक व्यक्ति ने बकरे की कुर्बानी के लिए जैसे ही उठाया हथियार, उसके सीने में तेज दर्द उठा और वो वही गिर पड़ा. इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 28, 2026, 10:56 PM IST

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गोपालगंज न्यूज
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Gopalganj News: गोपालगंज जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां बकरीद के मौके पर बकरे की कुर्बानी करने गए एक व्यक्ति की अचानक मौत हो गई. कुर्बानी देने से ठीक पहले शख्स बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा. आनन-फानन में स्थानीय लोग और परिजन उन्हें सदर अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद मृतक के परिवार में त्योहार की खुशियां मातम और गम में बदल गईं.

बकरे की कुर्बानी देने गए थे और...
बता दें कि ये घटना थावे थाना क्षेत्र के मिरल्लीपुर गांव की है. मृतक की पहचान 50 वर्षीय रब्जान मिया के रूप में हुई है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रब्जान मिया मिरल्लीपुर में बकरे की कुर्बानी देने के लिए पहुंचे थे. उन्होंने जैसे ही कुर्बानी के लिए हथियार उठाया, वैसे ही वे अचानक अचेत (बेहोश) होकर जमीन पर गिर पड़े. इसके बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोग तुरंत उन्हें लेकर सदर अस्पताल भागे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी.

यह भी पढ़ें: Samastipur News: बकरीद मनाने ससुराल जा रहे परिवार को ट्रक ने कुचला, बाप-बेटी की मौत

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सीने में उठा था तेज दर्द
मृतक के बेटे मोहम्मद अली ने बताया कि उनके पिता की उम्र 50 वर्ष थी और वे पिछले कई वर्षों से कुर्बानी करने का काम करते आ रहे थे. आज गुरुवार (28 मई, 2026) की सुबह वे एक जगह कुर्बानी का काम पूरा करने के बाद मिरल्लीपुर गांव गए थे. वहां उन्होंने पहले एक बकरे की सफाई की और फिर उसकी कुर्बानी देने जा रहे थे. इसी दौरान अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा और वे फर्श पर गिर पड़े. परिजनों के अनुसार, सीने में उठे इसी तेज दर्द और हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो गई. इस घटना से परिवार समेत पूरे इलाके में शोक की लहर है.

रिपोर्ट: मदेष तिवारी

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