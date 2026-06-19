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Gopalganj News: लौंडा डांस में डांसर की गोली मारकर हत्या, पूरी बारात खड़ी रही मनचले फरार हो गए!

Gopalganj News: बताया जा रहा है कि कुछ मनचलों ने उसका हाथ पकड़कर जबरन अपने साथ ले जाना चाहा, जब डांसर ने इसका विरोध किया तो पेट में गोली मार दी. इससे डांसर की मौके पर ही मौत हो गई. घटना कटेया थाना क्षेत्र के पटोहवा गांव की है.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 19, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:09 AM IST
Gopalganj News: लौंडा डांस में डांसर की गोली मारकर हत्या, पूरी बारात खड़ी रही मनचले फरार हो गए!
Image Credit: लौंडा डांस में डांसर की हत्या

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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