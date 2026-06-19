/Gopalganj News: लौंडा डांस में डांसर की गोली मारकर हत्या, पूरी बारात खड़ी रही मनचले फरार हो गए!

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Gopalganj Crime News: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की लगातार चेतावनी के बाद भी प्रदेश में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला गोपालगंज जिले से सामने आया है. यहां कुछ मनचलों ने एक डांसर की सिर्फ इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि उसने अपनी आबरू बेचने से इनकार कर दिया. घटना गुरुवार (18 जून) की देर रात कटेया थाना क्षेत्र के पटोहवा गांव की है. बताया जा रहा है कि यहां महेन्द्र कुशवाहा की बेटी की बारात यूपी के देवरिया जिले से आई थी. शादी में नाच प्रोग्राम चालू था. सोनू गोंड डांसर का कार्यक्रम चल रहा था.
इसी दौरान कुछ मनचलों ने उसका हाथ पकड़कर जबरन अपने साथ ले जाना चाहा, जब डांसर ने इसका विरोध किया तो पेट में गोली मार दी. इससे डांसर की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, घटना के बाद सभी अपराधी मौके से फरार हो गए. नाच पार्टी के मालिक रामायण यादव ने बताया कि सोनू डांसर का काम करता था. कल हम लोग बारात में आए थे. प्रोग्राम ठीक चल रहा था, तभी कुछ लोग आए व गंदी नियत से सोनू को जबरन ले जाने का प्रयास किया.
रामायण यादव ने बताया कि उसने विरोध किया तो गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए. हम लोग कटेया अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है. उधर, पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी. अपराधियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है.
रिपोर्ट- मधेश तिवारी