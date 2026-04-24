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गोपालगंज में मॉब लिंचिंग, लूटपाट कर भाग रहे अपराधियों को भीड़ ने पीटा, राहगीर समेत 3 की मौत

गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र में शुक्रवार को अपराधियों ने एक ज्वेलरी दुकान में लूटपाट की. भागने के दौरान अपराधियों की गोली से एक राहगीर की मौत हो गई. इसके बाद गुस्साई भीड़ ने चार लुटेरों को पकड़कर जमकर पीटा, जिसमें दो अपराधियों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हैं. पुलिस ने मौके पर पहुँचकर स्थिति को संभाला और मामले की जांच शुरू कर दी है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 24, 2026, 11:06 PM IST

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गोपालगंज में मॉब लिंचिंग
गोपालगंज में मॉब लिंचिंग

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां शुक्रवार को भोरे थाना क्षेत्र के लाला छापर गांव में दीपक ज्वेलर्स नामक दुकान में लूटपाट कर भाग रहे अपराधियों और ग्रामीणों के बीच भीषण हिंसक झड़प हुई. इस पूरी घटना में अब तक कुल 3 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें एक निर्दोष राहगीर और 2 अपराधी शामिल हैं. लूट, गोलीबारी, मॉब लिंचिंग और आगजनी की इस वारदात से पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है.

शुक्रवार दोपहर को दो बाइकों पर सवार होकर 5 अपराधी दीपक ज्वेलर्स की दुकान में घुसे. हथियार के बल पर उन्होंने बड़ी लूटपाट की और फरार होने के लिए हवा में फायरिंग शुरू कर दी. इसी दौरान वहां से गुजर रहे 40 वर्षीय डबलू मिश्र को अपराधियों की गोली लग गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. राहगीर की मौत की खबर सुनते ही स्थानीय ग्रामीणों का धैर्य जवाब दे गया और हजारों की संख्या में लोगों ने अपराधियों का पीछा करना शुरू कर दिया.

ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए भाग रहे चार अपराधियों को घेरकर दबोच लिया. आक्रोशित भीड़ ने पकड़े गए अपराधियों की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी. इस पिटाई के कारण एक अपराधी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. बाद में इलाज के दौरान एक और अपराधी की मौत हो गई. भीड़ का गुस्सा यहीं नहीं थमा, लोगों ने अपराधियों की अपाचे बाइक को खींचकर सड़क पर आग के हवाले कर दिया. स्थिति को बेकाबू होते देख पुलिस ने एक आरोपी को बचाने के लिए उसे ज्वेलरी दुकान के अंदर ही बंद कर दिया.

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हैरान करने वाली बात यह है कि इसी दीपक ज्वेलर्स में ठीक तीन साल पहले भी 23 अप्रैल को लूट हुई थी और अब एक बार फिर 24 अप्रैल को अपराधियों ने इसे निशाना बनाया. सूचना मिलते ही हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता और भोरे थानाध्यक्ष भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने मौके से एक रिवॉल्वर और जली हुई बाइक बरामद की है. फिलहाल दो अपराधी पुलिस की गिरफ्त में हैं जिनका इलाज चल रहा है, वहीं एक फरार अपराधी की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

इनपुट - मदेश तिवारी

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