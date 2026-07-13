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गोपालगंज सिविल कोर्ट में अनंत सिंह और गुंजन सिंह ने किया सरेंडर, आर्म्स एक्ट से जुड़ा है मामला

आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले को लेकर अनंत सिंह और गुंजन सिंह ने आज गोपालगंज सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया. मामले में उन्हें जमानत भी मिल गई है. कोर्ट से निकलने के बाद अनंत सिंह ने कहा कि उन्हें एक राजनीतिक साजिश के तहत इस मामले में फंसाया गया था.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 13, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 03:20 PM IST
गोपालगंज सिविल कोर्ट में अनंत सिंह और गुंजन सिंह ने किया सरेंडर, आर्म्स एक्ट से जुड़ा है मामला
Image Credit: गोपालगंज सिविल कोर्ट में अनंत सिंह और गुंजन सिंह ने किया सरेंडर (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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