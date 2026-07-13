/गोपालगंज सिविल कोर्ट में अनंत सिंह और गुंजन सिंह ने किया सरेंडर, आर्म्स एक्ट से जुड़ा है मामला

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गोपालगंज में मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी एक्टर गुंजन सिंह ने आज (13 जुलाई, सोमवार, 2026) आर्म्स एक्ट के एक मामले में सिविल कोर्ट में सरेंडर किया. उनके आने से कोर्ट परिसर में हलचल मच गई और सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई. बता दें कि यह मामला 2-3 मई को मीरगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था. इसी को लेकर दोनों को आज अदालत में पेश होना था. वहीं, सरेंडर के बाद कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी.
'राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया'
कोर्ट से निकलने के बाद अनंत सिंह ने कहा कि उन्हें एक राजनीतिक साजिश के तहत इस मामले में फंसाया गया था. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने तथ्यों पर विचार करने के बाद उन्हें राहत दी है और उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है. मिली जानकारी के मुताबिक, 2 और 3 मई को गोपालगंज के मीरगंज पुलिस स्टेशन में अनंत सिंह और गुंजन सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. उन्हें इस मामले में कोर्ट में पेश होना था.
दोनों ने कर दिया सरेंडर
सोमवार यानी आज अनंत सिंह और गुंजन सिंह अपने समर्थकों के साथ सिविल कोर्ट पहुंचे और सरेंडर कर दिया. दोनों जैसे ही कोर्ट पहुंचे, परिसर में काफी हलचल मच गई. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने कोर्ट परिसर और आसपास निगरानी बढ़ा दी. कोई भी अप्रिय घटना न हो इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी.
रिपोर्ट: मदेश तिवारी
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