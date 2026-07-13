/गोपालगंज सिविल कोर्ट में अनंत सिंह और गुंजन सिंह ने किया सरेंडर, आर्म्स एक्ट से जुड़ा है मामला

'राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया'

कोर्ट से निकलने के बाद अनंत सिंह ने कहा कि उन्हें एक राजनीतिक साजिश के तहत इस मामले में फंसाया गया था. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने तथ्यों पर विचार करने के बाद उन्हें राहत दी है और उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है. मिली जानकारी के मुताबिक, 2 और 3 मई को गोपालगंज के मीरगंज पुलिस स्टेशन में अनंत सिंह और गुंजन सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. उन्हें इस मामले में कोर्ट में पेश होना था.