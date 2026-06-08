/गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए एकजुट हुआ मुस्लिम समुदाय, गोपालगंज में सड़कों पर उतरे मौलाना और सामाजिक कार्यकर्ता

Gopalganj News: गौ हत्या के विरुद्ध हिंदू संगठन लगातार प्रदर्शन करता रहा है व गो हत्या बंद करने की मांग करता रहा है वही अब बिहार के गोपालगंज में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने सोमवार को शहर में रैली निकाली. इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग, समाजिक कार्यकर्ता और कई मौलाना भी शामिल हुए. रैली के माध्यम से उन्होंने केंद्र सरकार से देशभर में गौ हत्या पर सख्त रोक लगाने की मांग की.