/गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए एकजुट हुआ मुस्लिम समुदाय, गोपालगंज में सड़कों पर उतरे मौलाना और सामाजिक कार्यकर्ता

राज्य चुनें
Gopalganj News: गौ हत्या के विरुद्ध हिंदू संगठन लगातार प्रदर्शन करता रहा है व गो हत्या बंद करने की मांग करता रहा है वही अब बिहार के गोपालगंज में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने सोमवार को शहर में रैली निकाली. इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग, समाजिक कार्यकर्ता और कई मौलाना भी शामिल हुए. रैली के माध्यम से उन्होंने केंद्र सरकार से देशभर में गौ हत्या पर सख्त रोक लगाने की मांग की.
शहर के अंबेडकर चौक से शुरू हुई यह रैली समाहरणालय तक पहुंची. रैली में शामिल लोगों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर गाय संरक्षण के समर्थन में नारे लगाए. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि गाय भारतीय संसेकृति और कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए इसके संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए.
रैली में शामिल मौलानाओं ने कहा कि गौ संरक्षण केवल किसी एक समुदाय का ही विषय नहीं है बल्कि यह पूरे समाज का मुद्दा है. उन्होंने यह भी कहा कि देश में लंबे समय से विभिन्न हिंदू संगठन गौ हत्या बंद करने की लगातार मांग उठाते हैं, लेकिन अब मुस्लिम समाज भी इस मुद्दे पर खुलकर अपनी अवाज उठा रहे है. मुस्लिम समाज का कहना है कि गाय संरक्षण के लिए सभी समुदायों को एकजुट होकर आगे आना चाहिए.
प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और पूरे भारत में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए. रैली के समापन पर समाहरणालय के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को मांग पत्र भी सौंपा गया. मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि उनकी यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी और गौ संरक्षण को लेकर जनजागरण अभियान चलाया जाएगा.
रिपोर्ट: मदेश तिवारी