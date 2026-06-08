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गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए एकजुट हुआ मुस्लिम समुदाय, गोपालगंज में सड़कों पर उतरे मौलाना और सामाजिक कार्यकर्ता

Gopalganj News: गोपालगंज में मुस्लिम समाज ने गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर रैली निकाली. अंबेडकर चौक से समाहरणालय तक निकाली गई इस रैली में कई मौलाना और समाज के लोग शामिल हुए.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 08, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 03:13 PM IST
गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए एकजुट हुआ मुस्लिम समुदाय, गोपालगंज में सड़कों पर उतरे मौलाना और सामाजिक कार्यकर्ता
Image Credit: गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए एकजुट हुआ मुस्लिम समुदाय, गोपालगंज में सड़कों पर उतरे मौलाना और सामाजिक कार्यकर्ता

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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