/दो बूंद जिंदगी की: गोपालगंज में आज से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान शुरू, डीएम समीर सौरभ ने बच्चों को पिलाई दवा

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गोपालगंज में मॉडल सदर अस्पताल के परिसर में आज (रविवार, 28 जून, 2026) जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया. इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को पोलियो की दो बूंद दवा पिलाकर अभियान की औपचारिक शुरुआत की और लोगों से अपने 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य दिलाने की अपील की. बता दें कि राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान 28 जून से 4 जुलाई तक जिलेभर में संचालित किया जाएगा.
घर-घर जाकर दी जाएगी पोलियो की खुराक
इस अभियान के तहत जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के लगभग 3,74,531 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. गोपालगंज डीएम समीर सौरभ ने बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए 1,134 टीकाकरण दलों और 356 पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है. ये टीमें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न बूथों और घर-घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगी.
पीढ़ी को सुरक्षित रखना अभिभावकों की जिम्मेदारी
डीएम ने कहा कि पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक अभिभावक की जिम्मेदारी है कि वह अपने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं. उन्होंने बताया कि बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखने और पोलियो उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह दवा अत्यंत आवश्यक है.
रिपोर्ट: मदेष तिवारी, गोपालगंज
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