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दो बूंद जिंदगी की: गोपालगंज में आज से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान शुरू, डीएम समीर सौरभ ने बच्चों को पिलाई दवा

गोपालगंज में मॉडल सदर अस्पताल के परिसर में आज (रविवार, 28 जून, 2026) जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 28, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 12:59 PM IST
दो बूंद जिंदगी की: गोपालगंज में आज से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान शुरू, डीएम समीर सौरभ ने बच्चों को पिलाई दवा
Image Credit: गोपालगंज में आज से &#039;दो बूंद जिंदगी की&#039; खुराक (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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