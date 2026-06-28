/दो बूंद जिंदगी की: गोपालगंज में आज से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान शुरू, डीएम समीर सौरभ ने बच्चों को पिलाई दवा

गोपालगंज में मॉडल सदर अस्पताल के परिसर में आज (रविवार, 28 जून, 2026) जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया. इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को पोलियो की दो बूंद दवा पिलाकर अभियान की औपचारिक शुरुआत की और लोगों से अपने 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य दिलाने की अपील की. बता दें कि राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान 28 जून से 4 जुलाई तक जिलेभर में संचालित किया जाएगा.