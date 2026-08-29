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नेपाल से बहकर गंडक पहुंचीं भारी मात्रा में मछलियां, गोपालगंज के मछुआरों को मिला रोजगार का अवसर

Gopalganj News: नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद गंडक नदी में बड़ी संख्या में मछलियां बहकर गोपालगंज पहुंच रही हैं. मछुआरे जाल डालकर 5 से 40 किलो तक की बड़ी मछलियां पकड़ रहे हैं. इससे उन्हें अचानक अतिरिक्त रोजगार और आमदनी का नया साधन मिल गया है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 29, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 03:19 PM IST
नेपाल से बहकर गंडक पहुंचीं भारी मात्रा में मछलियां, गोपालगंज के मछुआरों को मिला रोजगार का अवसर
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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