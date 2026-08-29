/नेपाल से बहकर गंडक पहुंचीं भारी मात्रा में मछलियां, गोपालगंज के मछुआरों को मिला रोजगार का अवसर

Gopalganj News: पहाड़ी इलाकों में आई प्राकृतिक आपदा के बाद नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है. तेज धार में कई लोगों की जान चली गई, सैकड़ों घर और बस्तियां उजड़ गईं तथा हजारों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ. नेपाल में यह पानी जहां अपने साथ तबाही लेकर आया, वहीं गंडक नदी के रास्ते बिहार के गोपालगंज पहुंचा. यही पानी नदी किनारे रहने वाले मछुआरों के लिए फिलहाल रोजी-रोटी का एक नया अवसर बन गया है. गंडक नदी में नेपाल की ओर से अचानक बढ़े जलप्रवाह के साथ बड़ी संख्या में बड़ी-बड़ी मछलियां बहकर गोपालगंज पहुंच रही हैं. नदी में मछलियों की संख्या बढ़ने की जानकारी मिलने के बाद गंडक किनारे रहने वाले मछुआरे जाल लेकर नदी में उतर रहे हैं. मछुआरे घंटों नदी में जाल डालकर इन मछलियों को पकड़ रहे हैं और उन्हें एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं.