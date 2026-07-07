/गोपालगंज में NIA का एक्शन: कंबोडिया मानव तस्करी केस में एजेंट के घर छापेमारी, पूछताछ के बाद थमाया नोटिस

जानें क्या है पूरा मामला?

पूछताछ के दौरान आरोपी प्रदीप सिंह ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि वह मुख्य रूप से एक एजेंट के रूप में काम करता था, जिसका काम लोगों को रोजगार के सिलसिले में विदेश भेजना था. प्रदीप ने बताया कि साल 2024 में उसने पश्चिमी चंपारण के एक युवक को काम दिलाने के उद्देश्य से कंबोडिया भेजा था. कंबोडिया पहुंचने के बाद उस युवक से कथित तौर पर गलत और गैरकानूनी काम करवाया जाने लगा. प्रदीप का दावा है कि जब उसे युवक की परेशानी की जानकारी मिली, तो उसने खुद अपने पैसे खर्च करके उस युवक को सुरक्षित वापस भारत बुला लिया. हालांकि, प्रदीप के अनुसार, भारत लौटने के बाद युवक ने उससे अपना पैसा भी वापस ले लिया और फिर एनआईए (NIA) में उसके खिलाफ मानव तस्करी की लिखित शिकायत दर्ज करा दी.