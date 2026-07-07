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गोपालगंज में NIA का एक्शन: कंबोडिया मानव तस्करी केस में एजेंट के घर छापेमारी, पूछताछ के बाद थमाया नोटिस

गोपालगंज में NIA ने कंबोडिया मानव तस्करी केस में एजेंट प्रदीप सिंह के घर छापेमारी की है. पूछताछ के बाद प्रदीप को नोटिस थमा दिया गया. 10 जुलाई को पटना स्थित एनआईए (NIA) कार्यालय में आगे की पूछताछ के लिए तलब किया है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 07, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 03:29 PM IST
गोपालगंज में NIA का एक्शन: कंबोडिया मानव तस्करी केस में एजेंट के घर छापेमारी, पूछताछ के बाद थमाया नोटिस
Image Credit: गोपालगंज में NIA का एक्शन (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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