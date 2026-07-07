/गोपालगंज में NIA का एक्शन: कंबोडिया मानव तस्करी केस में एजेंट के घर छापेमारी, पूछताछ के बाद थमाया नोटिस

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गोपालगंज जिले में मानव तस्करी (Human Trafficking) से जुड़े एक गंभीर मामले की जांच के सिलसिले में NIA की टीम ने छापेमारी की. मंगलवार (7 जुलाई, 2026) को एनआईए की एक विशेष टीम नगर थाना क्षेत्र के सरेया वार्ड नंबर 6 स्थित प्रदीप सिंह के आवास पर पहुंची. टीम ने वहां कई घंटों तक सघन जांच की और आरोपी प्रदीप सिंह से मामले को लेकर कड़ी पूछताछ की. इसके बाद अधिकारियों ने उसे एक औपचारिक नोटिस थमाया और वापस पटना लौट गई.
जानें क्या है पूरा मामला?
पूछताछ के दौरान आरोपी प्रदीप सिंह ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि वह मुख्य रूप से एक एजेंट के रूप में काम करता था, जिसका काम लोगों को रोजगार के सिलसिले में विदेश भेजना था. प्रदीप ने बताया कि साल 2024 में उसने पश्चिमी चंपारण के एक युवक को काम दिलाने के उद्देश्य से कंबोडिया भेजा था. कंबोडिया पहुंचने के बाद उस युवक से कथित तौर पर गलत और गैरकानूनी काम करवाया जाने लगा. प्रदीप का दावा है कि जब उसे युवक की परेशानी की जानकारी मिली, तो उसने खुद अपने पैसे खर्च करके उस युवक को सुरक्षित वापस भारत बुला लिया. हालांकि, प्रदीप के अनुसार, भारत लौटने के बाद युवक ने उससे अपना पैसा भी वापस ले लिया और फिर एनआईए (NIA) में उसके खिलाफ मानव तस्करी की लिखित शिकायत दर्ज करा दी.
इसी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए, पटना से आई एनआईए की टीम ने गोपालगंज में यह त्वरित कार्रवाई की है. घर पर घंटों चली लंबी पूछताछ और तथ्यों को खंगालने के बाद, जांच एजेंसी ने प्रदीप सिंह को नोटिस सौंपकर आगामी 10 जुलाई को पटना स्थित एनआईए (NIA) कार्यालय में आगे की पूछताछ के लिए तलब किया है. एजेंसी अब इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि क्या यह किसी बड़े मानव तस्करी गिरोह का हिस्सा है या महज एक एजेंट और ग्राहक के बीच का विवाद.