गोपालगंज में दलितों की पिटाई पर भड़के निरहुआ, बोले- राजद को वोट नहीं देने पर हो रही गुंडागर्दी!

RJD Dalit Incident: गोपालगंज में राजद के लोगों द्वारा दलितों की पिटाई कर दी, जिसपर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा, राजद को वोट नहीं करने पर यह लोग गुंडागर्दी करने पर उतर गए हैं. बिहार में बहुत बेहतर मतदान हुआ है और जनता विकास चाहती है.

 

Edited By:  ritesh jaiswal|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 07, 2025, 02:19 PM IST

RJD Dalit Incident: दिनेश लाल यादव निरहुआ ने राजद के लोगों के दलितों को पीटने पर कहा है कि उनकी गुंडागर्दी का जवाब जनता इसी चुनाव में दे देगी. राजद वाले पहले भी गुंडागर्दी करते रहे थे, अभी भी वही कर रही है, राजद घबरा गई है गरीबों को राजद की पार्टी कहने वाली राजद गरीबों को मार क्यों रहे हैं उनकी रक्षा करें.

उन्होंने आगे कहा कि खेसारी लाल यादव दूध से नहा रहे हैं, लेकिन राम मंदिर का विरोध करते हैं. खेसारी लाल को कहा कि चुनाव के लिए किसी भी पूजा पद्धति का अपमान ना करें. खेसारी लाल ने चुनावी फायदा उठाने के लिए यह कहा कि उनके घर टूट रहा है जबकि उनके घर के बाहर सेड लगा हुआ था उसे हटाया जा रहा है. कहीं भी अवैध निर्माण होता है तो उसे गिराया जाता है, लेकिन खेसारी ने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया है. उनसे  नगर पालिका ने कहा हटा लो आप नहीं हटाएंगे तो हम हटा देंगे.

बिहार में बंपर मतदान पर बीजेपी कह रही है कि हमारे पक्ष में वोट हुआ है. वहीं मुकेश सहनी का कहना है कि कि दो-चार दिन खुश होना है तो खुश हो लें. इंडिया के लोग पटाखे भी फोड़ लें. इस पर जवाब देते हुए निरहुआ ने कहा कि बिहार में जिस तरह से एनडीए सरकार ने बदलाव लाया है, पहले हम बिहार आते थे तो क्या बिहार था. अब क्या बन चुका है वह लोग भी देख रहे हैं. जनता ने हमेशा विकास को चुना है और विकास को चुनेगी.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

