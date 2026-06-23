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गोपालगंज जिले के माधोपुर थाना क्षेत्र के बेलसंड में बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई विजेंद्र नाथ तिवारी पर जानलेवा हमला हो गया था, जिसमें विजेंद्र तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए आनन-फानन में सदर अस्पताल भर्ती कराया गया था, जहां से डॉक्टर ने मेदांता पटना रेफर कर दिया है.
बीते 21 जून, 2026 रविवार की रात 8 बजे विजेंद्र नाथ तिवारी पर राजेश साह समेत 5 लोगों ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें विजेंद्र तिवारी के पीठ और कंधे पर 4 जगह कट गया था, जिन्हें गंभीर हालत में मेदांता में भर्ती कराया गया है.
अभिनेता पंकज त्रिपाठी सूचना मिलने के बाद सोमवार सुबह पटना पहुंचे, जहां एयरपोर्ट से सीधे मेदांता पहुंचे. यहां बड़े भाई से मुलाकात की. पंकज दो दिनों से बड़े भाई और परिवार के साथ अस्पताल में हैं.
बताया जा रहा है कि मेदांता अस्पताल पटना में इलाजरत विजेंद्र नाथ तिवारी की हालत खतरे से बाहर है. उन्हें आईसीयू से सामान्य वार्ड में लाया गया है, जहां स्थिति सामान्य बताई जा रही है.
वहीं, घटना के बाद प्रत्यक्षदर्शी अजित उपध्याय ने दिनेश साह, गणेश साह, बेबी देवी, राजेश साह, सूरज साह समेत 5 लोगों पर माधोपुर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें राजेश साह को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी खून लगे कपड़े को भी बरामद किया गया है.
घटना स्थल पर सोमवार को पहुंची एफएसल की टीम ने साक्ष्य इकट्ठा किया है. एसपी विनय तिवारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि जल्द सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा. साथ ही ट्रायल कर सजा दिलाई जायेगी.