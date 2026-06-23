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भाई पर हमले की खबर सुन पटना दौड़े एक्ट्रर पंकज त्रिपाठी, 2 दिनों से अस्पताल में संभाल रहे परिवार

Vijendra Nath Tiwari: अभिनेता पंकज त्रिपाठी सूचना मिलने के बाद सोमवार सुबह पटना पहुंचे, जहां एयरपोर्ट से सीधे मेदांता पहुंचे. यहां बड़े भाई से मुलाकात की. पंकज दो दिनों से बड़े भाई और परिवार के साथ अस्पताल में हैं.

Written ByMADHESH TIWARIEdited By:Shailendra
Published: Jun 23, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 05:01 PM IST
भाई पर हमले की खबर सुन पटना दौड़े एक्ट्रर पंकज त्रिपाठी, 2 दिनों से अस्पताल में संभाल रहे परिवार
Image Credit: (Z News) भाई पर हमले की खबर सुन पटना दौड़े एक्ट्रर पंकज त्रिपाठी

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MADHESH TIWARI

MADHESH TIWARI

डॉ. मदेश तिवारी जी मीडिया में 12 साल से कार्यरत हैं. मुख्यत: अपराध, राजनीति या जन सरोकार की खबरें कवर करते हैं. वे गोपालगंज के सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर न्यास समिति के सदस्य भी हैं. उन्होंने राजनीति विज्ञान से एमए व पीएचडी किया है. 

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