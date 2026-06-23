गोपालगंज जिले के माधोपुर थाना क्षेत्र के बेलसंड में बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई विजेंद्र नाथ तिवारी पर जानलेवा हमला हो गया था, जिसमें विजेंद्र तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए आनन-फानन में सदर अस्पताल भर्ती कराया गया था, जहां से डॉक्टर ने मेदांता पटना रेफर कर दिया है.