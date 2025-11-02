Advertisement
89 साल की उम्र में पंकज त्रिपाठी की मां हेमवंती देवी ने दुनिया को कहा अलविदा, आखिरी पलों में साथ रहे एक्टर

Pankaj Tripathi Mother Passed Away: बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी की मां ने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. उन्होंने गोपालगंज में स्थित अपने पैतृक गांव में आखिरी सांस ली.  परिवार ने मीडिया और शुभचिंतकों से इस दुख की घड़ी में निजता का सम्मान करने की अपील की है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Nov 02, 2025, 06:55 PM IST

Pankaj Tripathi Mother Passed Away: अभिनेता पंकज त्रिपाठी की मां हेमवंती देवी का निधन हो गया है. बिहार के गोपालगंज जिले के बेलसंड में उन्होंने अंतिम सांस ली. एक्टर की टीम ने बयान जारी कर इस दुखद खबर की जानकारी दी. उनका अंतिम संस्कार शनिवार को बेलसंड में परिजों, रिश्तेदारों और दोस्तों की मौजूदगी में हुआ. टीम ने कहा, 'हमें आपको यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि पंकज त्रिपाठी की प्यारी मां, हेमवंती देवी का शुक्रवार (31 अक्टूबर) को बिहार के गोपालगंज के बेलसंड में अपने पैतृक गांव में शांतिपूर्वक निधन हो गया.'

बयान में आगे कहा गया, 'वह 89 साल की थीं और कुछ समय से बीमार थीं. पंकज त्रिपाठी उनके आखिरी पलों में उनके साथ थे. त्रिपाठी परिवार इस बड़ी क्षति पर शोक मना रहा है और सभी से विनम्र निवेदन है कि हेमवंती देवी को अपनी यादों और प्रार्थनाओं में रखें. परिवार ने मीडिया और शुभचिंतकों से इस दुख की घड़ी में उनकी निजता का सम्मान करने और शांतिपूर्वक शोक मनाने का समय देने की अपील की है.'

2023 में पिता का हुआ था निधन
इससे पहले, एक्टर के पिता पंडित बनारस तिवारी का 21 अगस्त 2023 को उनके पैतृक गांव में निधन हो गया था. उस समय पंकज त्रिपाठी मुंबई में 'ओएमजी 2' का प्रमोशन कर रहे थे और तुरंत अंतिम संस्कार के लिए बिहार वापस चले गए थे. एक्टर ने शुरुआती दिनों में अपने पिता की मदद की, जो एक पुजारी और किसान थे, लेकिन पटना में कॉलेज थिएटर के दौरान उन्हें एक्टिंग का शौक हो गया. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) से ग्रेजुएट होने के बाद, त्रिपाठी मुंबई चले गए, जहां उन्होंने अनुराग कश्यप की डायरेक्टेड फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से ब्रेक मिलने से पहले कई साल छोटे-मोटे रोल किए. एक्टर पंकज त्रिपाठी ने 'मसान', 'न्यूटन', 'स्त्री', 'मिर्जापुर', 'मिमी' और 'ओएमजी 2' जैसी फिल्मों में सराहनीय अभिनय किया है.

-आईएएनएस

